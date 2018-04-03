Олег Лаврик: "Сегодня государство сделало очередной шаг к уничтожению самоуправления"

Апелляционный суд Херсонской области оставил без изменений решение Скадовского районного суда, который отстранил Александра Яковлева с должности городского головы на год. Сторона защиты считает решение неправовым и политически мотивированным и уже готовит кассационную жалобу.

По словам народного депутата от "Самопомочи" Олега Лаврика, такое решение – полное пренебрежение к выбору скадовчан: "Все 7 пунктов, к которым апеллировала сторона защиты, городской голова, апелляционный суд признал ничтожными, оставив решение первой инстанции в силе. Мы видим, что за канцелярские скрепки, ручку, карандаш или любую мелочь, могут уничтожить любого человека, если этого захочет действующая власть. Сегодня государство сделало очередной шаг к уничтожению самоуправления".

Перед судебным заседанием состоялось народное вече в защиту Александра Яковлева – жители Скадовска приехали поддержать своего мэра. Однако не обошлось и без провокаций – на площади появились активисты с противоположной позицией, которые пытались сорвать заседание суда.

Напомним, 28 декабря районный суд Скадовска отстранил Александра Яковлева от должности городского председателя на год за якобы административное правонарушение, связанное с коррупцией – закупку канцелярских товаров на 1167 гривен.

"Коррупция", по мнению судей, заключалась в том, что канцтовары мэрия покупала в лавке, которая принадлежит жене мэра. Хотя это единственный в городе магазин, торгующий такими принадлежностями. К тому же, покупали для мэрии только самое необходимое по самой низкой в городе цене.