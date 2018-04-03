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Олег Лаврик: "Сьогодні держава зробила черговий крок до знищення самоврядування"

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Олег Лаврик: "Сьогодні держава зробила черговий крок до знищення самоврядування"

Апеляційний суд Херсонської області залишив без змін рішення Скадовського районного суду, який усунув Олександра Яковлєва з посади міського голови на рік. Сторона захисту вважає рішення неправовим і політично вмотивованим та вже готує касаційну скаргу.

За словами народного депутата від "Самопомочі" Олега Лаврика, таке рішення – повна зневага до вибору скадовчан: "Усі 7 пунктів, до яких апелювала сторона захисту, міський голова, апеляційний суд визнав нікчемними, залишивши рішення першої інстанції в силі. Ми бачимо, що за канцелярські скріпки, за ручку, олівець чи будь-яку дрібницю, можуть знищити будь-яку людину, якщо цього захоче чинна влада. Сьогодні держава зробила черговий крок до знищення самоврядування".

Перед судовим засіданням відбулося народне віче на захист Олександра Яковлєва – мешканці Скадовська приїхали підтримати свого мера. Проте не обійшлося і без провокацій – на площі з’явились активісти із протилежною позицією, які намагалися зірвати засідання суду.

Нагадаємо, 28 грудня районний суд Скадовська відсторонив Олександра Яковлєва від посади міського голови на рік за нібито адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією – закупівлю канцелярських товарів на 1167 гривень.

"Корупція", на думку суддів, полягала в тому, що канцтовари мерія купувала в крамниці, яка належить дружині мера. Хоча це єдиний у місті магазин, який торгує таким приладдям. До того ж, купували для мерії лише найнеобхідніше за найнижчою у місті ціною.

Теги: Новини політики Новини України Новини Херсона Розслідування
Джерело: 24 Канал
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