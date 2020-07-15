Народный депутат Олег Недава смог добиться внесения правительством в законодательство изменений, которые позволяют получить от государства материальную компенсацию жителям Донбасса, жилье которых было повреждено или разрушено во время проведения антитеррористической операции.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Олег Недава отметил, что ранее он уже предлагал законопроект, который был внесен в Верховную Раду, но не был проголосован.



Однако сегодня, 15 июля 2019 г, Кабинет Министров Украины утвердил порядок покрытия убытков за уничтоженное войной жилье.



"Сегодня это случилось. Кабинет Министров утвердил постановление, по которому жители могут получить компенсацию за свое разрушенное жилье или поврежденное. Буквально через неделю это постановление должно быть подписано, и мы сразу начнем консультации в наших приемных. Адреса вы их знаете, поэтому приходите, всегда будем рады вас видеть и всегда поможем," – отметил Недава.