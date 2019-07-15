Олег Недава домігся компенсації за зруйноване житло для мешканців Донбасу

Народний депутат Олег Недава зміг домогтися внесення урядом у законодавство змін, які дозволяють отримати від держави матеріальну компенсацію мешканцям Донбасу, житло яких було пошкоджене або зруйноване під час проведення антитерористичної операції.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Олег Недава зауважив, що він уже пропонував законопроект, який внесли до Верховної Ради, але не ставили на голосування.

Сьогодні, 15 липня 2019 року, Кабінет Міністрів України затвердив порядок відшкодування збитків, завданих війною.

"Сьогодні це сталося. Кабінет Міністрів затвердив постанову, згідно з якою мешканці можуть отримати компенсацію за своє зруйноване житло або пошкоджене житло. Буквально за тиждень ця постанова має бути підписана, і ми відразу почнемо консультації у наших приймальнях. Адреси ви їх знаєте, тому приходьте, завжди будемо раді вас бачити і завжди допоможемо", – наголосив Недава.