Олег Винник победит на телевидении любой академический или симфонический оркестр, – эксперт

Лишь 2% эфирного времени на украинском телевидении уделяется теме оккупированного Крыма. Об этом заявили в министерстве информационной политики. Все каналы могут сказать, что они ориентируются на запросы телезрителей, если же запроса нет, то о Крыме не говорят. Но это история-вопрос о социальной ответственности. Некоторые темы нужно поднимать.

Об этом заявил Павел Казарин в эфире 24 канала.

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"Сейчас плохая ситуация с Крымом, его незаслуженно выбросили на переферию повестки дня. Мы не можем доверять той социологии, которая предлагает нам российские социологические исследования. Из того, что можно сделать вывод, так это то, что в Крыму есть пророссийские люди, их примерно 35-40%, остальные 40% людей сосредоточены на ценностях бытового выживания, которые думают не о флаге и его цвете, а о том, за что ребенка в школу отправить, на что приготовить ужин. Их нельзя осуждать, ведь такие люди есть в любом украинском уголке, тем более, они есть в любой стране", – отметил эксперт.

Как отмечает Казарин, президент предлагает лишать гражданства людей, которые ходили в Крыму на российские выборы – это не очень разумно. Москва с первого дня аннексии пыталась "приручить" крымских татар и продолжает это делать.