Олег Винник переможе на телебаченні будь-який академічний чи симфонічний оркестр, – експерт

Лише 2% ефірного часу на українському телебаченні приділяється темі окупованого Криму. Про це заявили у міністерстві інформаційної політики. Всі канали можуть сказати, що вони орієнтуються на запити телеглядачів, якщо ж запиту немає, то про Крим не говорять. Але це історія-запитання про соціальну відповідальність. Деякі теми потрібно піднімати.

Про це заявив Павло Казарін в ефірі 24 Каналу.

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"Зараз погана ситуація з Кримом, його незаслужено викинули на переферію порядку денного. Ми не можемо довіряти тій соціології, яка пропонує нам російські соціологічні дослідження. З того, що можна зробити висновок, то це те, що в Криму є проросійські люди, їх приблизно 35-40%, інших 40% людей зосереджені на цінностях побутового виживання, які думають не про прапор та його колір, а про те, за що дитину в школу відправити, на що приготувати вечерю. Їх не можна осуджувати, адже такі люди є у будь-якому українському куточку, тим більше, вони є у будь-якій країні", – зазначив експерт.

Як зазначає Казарін, президент пропонує позбавляти громадянства людей, які ходили в Криму на російські вибори – це не дуже розумно. Москва з першого дня анексії намагалася "приручити" кримських татар і продовжує це робити.

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