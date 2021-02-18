Коррупция в Киеве не ограничивается одним Осиповым. Активисты киевского центра НацКорпуса нашли в Интернете информацию о еще одном одиозном персонаже, который заслуживает внимания общественности.

Сегодня утром киевский центр НК вышел на митинг под стены Департамента земельных ресурсов при КГГА. Цель остается неизменной: получить ответ от власти и рассказать киевлянам, как их нагло грабят.

"Знакомьтесь – это Петр Оленич. Сейчас он занимает должность главы Департамента земельных ресурсов при КГГА. И именно он ответственен за распродажу киевской земли. Человек не постеснялся обокрасть киевлян на 1,5 млрд грн. Схема проста: пообещал создать новый земельный кадастр, добился выделения денег из бюджета, успешно "освоил" их и в результате ни денег, ни кадастра. А в начале февраля он в своем Департаменте провел закрытый земельный аукцион, и распродал 90 соток посреди Киева на сумму 28 млн грн. Теперь там будут строить многоэтажки. Такой у нас ответственный руководитель земельного департамента", – во время акции заявил глава киевской организации Сергей Тамарин.

Петр Оленич – очень одиозный персонаж с длинным послужным списком. Впервые фигурирует во властных структурах в 2004 году при Минюсте. Позже активно подымался по карьерной лестнице, часто – не совсем чистой. Его подозревают в связях с "Партией регионов" и в коррупционных схемах по совместительству известного экс-губернатора Сумской области Владимира Шульги.

"Когда смотришь на список "заслуг" Оленича, в голове возникает только один вопрос: а как такие кадры остаются на государственных должностях? Как Кличко мог допустить, чтобы ему назначили награду "Госчиновников 5 степени"? Дело в том, что коррупционеры нужны этой власти как были нужны и предыдущей. А наша задача – бороться с ними", – заявил Брусов Даниил, представитель киевского НК.

Это была первая акция по "делу Оленича", однако далеко не последняя. Пока мы не получим ответа от властей, акции будут продолжаться.

Напомним, что 16 февраля активисты киевской организации пришли в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Они устроили визит в структуру, в которой работает Валентин Осипов – действующий директор Департамента, обвиняемый по делу об отмывании имущества, полученного преступным путем. Дело открыто еще в 2017 году, однако активисты уверены – рассмотрение затягивается, чтобы в конечном итоге виновные избежали наказания.