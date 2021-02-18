Корупція в Києві не обмежується одним Осиповим. Активісти київського осередку НацКорпусу віднайшли в Інтернеті інформацію про ще одного одіозного персонажа, який заслуговує уваги громадськості.

Сьогодні зранку київський осередок НК вийшов на мітинг під стіни Департаменту земельних ресурсів при КМДА. Мета залишається незмінною: отримати відповідь від влади та розповісти киянам, як їх нахабно грабують.

"Знайомтесь – це Петро Оленич. Зараз він обіймає посаду очільника Департаменту земельних ресурсів при КМДА. І саме він відповідальний за розпродаж київської землі. Людина не посоромилася обікрасти киян на 1,5 млрд грн. Схема проста: пообіцяв створити новий земельний кадастр, домігся виділення грошей з бюджету, успішно “освоїв” їх і в результаті ні грошей, ні кадастру. А на початку лютого він у своєму Департаменті провів закритий земельний аукціон, і розпродав 90 соток посеред Києва на суму 28 млн грн. Тепер там будуть зводити багатоповерхівки. Отакий у нас відповідальний очільник земельного департаменту", – під час акції заявив очільник київського осередку Сергій Тамарін.

Петро Оленич – дуже одіозний персонаж з довгим послужним списком. Вперше фігурує у владних структурах у 2004 році при Мін'юсті. Пізніше активно сходив по кар'єрних сходах, часто – не зовсім чистих. Його підозрюють у зв'язках з "Партією регіонів" та корупційних схемах за сумісництва відомого ексгубернатора Сумської області Володимира Шульги.

"Коли дивишся на список "заслуг" Оленича, в голові виникає лише одне питання: а як такі кадри залишаються на державних посадах? Як Кличко міг допустити, щоб йому призначили нагороду "Держчиновника 5 ступеня"? Річ у тому, що корупціонери потрібні цій владі, як були потрібні й попередній. А наша задача – боротись з ними", – заявив Брусов Данило, речник київського НК.

Це була перша акція у "справі Оленича", проте далеко не остання. Допоки ми не отримаємо відповіді від влади, акції будуть продовжуватись.

Нагадаємо, що 16 лютого активісти київського осередку прийшли до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Вони влаштували візит до структури, у якій працює Валентин Осипов – чинний директор Департаменту та обвинувачений у справі щодо відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Справа відкрита ще 2017 року, проте активісти певні – розгляд затягується, щоб зрештою винні уникли покарання.