Россиянам приходилось останавливать работу аэропортов из-за угрозы украинских дронов. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом проанализировал, какие последствия атак на аэродром в глубоком тылу врага.

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Атака на "Оленью"

Российский аэродром "Оленья", на котором базируются российские бомбардировщики Ту-95, два дня подряд пытались атаковать украинские дроны. Так, 11 сентября и 12 сентября россиянам пришлось временно приостановить работу аэропортов в Мурманске и Апатитах. Российские СМИ сообщили о якобы сбитии двух БпЛА неподалеку от "Оленьи".

Такие атаки не просто имеют немалое военное значение, но и морально-психологическое.

У тех, кто планирует защиту важных военных объектов в России, возникает вопрос: а куда теперь перетягивать системы ПВО, если уже даже аэродром "Оленья" – 1800 километров по прямой – два дня подряд атакуют дроны. Звучит интересный вой, потому что россияне не верят, что наши беспилотники могут долететь на такое расстояние и кричат, что атаки происходят из Финляндии,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Где расположен аэродром "Оленья": посмотрите на карте

Впрочем, странные предположения россиян развеялись во время второй атаки на "Оленью". Ведь дроны летели с двух сторон: с западной, где расположена Финляндия, и с восточной, там, где Архангельская область.

"Это свидетельствует о том, что 1800 километров по прямой по факту превращаются в 2000 – 2200 километров с лишним. Это уже совсем другая дистанция", – заметил политтехнолог.

Обратите внимание! Недавно глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал о том, что Украина имеет дроны, которые способны преодолевать более 1800 километров. Однако, вероятно, это совсем не предел.

Последствия для России

Интересно, что сам факт того, что дроны долетают до "Оленьи", даже если россияне их сбивают, действительно запугивает их. Ранее оккупантам приходилось перебрасывать стратегическую авиацию на другие аэродромы. Такое может произойти и сейчас. И здесь есть еще одна плохая новость для россиян.

Эти самолеты перепали россиянам еще из Советского Союза. Сейчас не производят Ту-95МС, Ту-22М3. Поэтому каждый перегон самолета на другой аэродром – это износ машины. А провоцирует это все маленький, но гордый украинский дрон. Это несопоставимые расходы,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Повреждение или уничтожение российских самолетов – это уже чрезвычайно болезненный удар. Ведь такие потери являются невозобновляемыми для России.