Такую информацию сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук в своем видеообращении на странице в фейсбуке.

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Микрорайон "Аметист" теперь заселен полностью российскими военными,

– отметил городской голова.

Оккупанты насильно выселяют людей из общежитий профессионально-технического училища в Олешках и заселяются в него сами. Известное приблизительное количество – около 500 военнослужащих РФ, которые предпочли себе жилье наших граждан.

Евгений Рыщук сообщил, что сегодня утром местное казначейство перестало пропускать финансы. В частности, возникла проблема с зарплатами работникам Олешковских коммунальных предприятий. Однако городской голова заверил, что этот вопрос будет решен через 1 – 2 дня.

По его словам, вчера жители города слышали звуки стрельбы. Однако городской голова сообщил, что с ранениями в больницу никто не обращался. В то же время отметил, что эти звуки могли исходить от оккупантов, которые напиваются и устраивают беспорядки на территории области.

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