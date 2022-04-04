Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины. Оккупанты задерживают мирных жителей и принуждают их к инженерному оборудованию позиций.
На тему Украинские войска оттесняют оккупантов на Херсонщине, – Резников
Также участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.
Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантом территории,
– сообщили в Генштабе.
Напомним, что россияне похитили четырех активистов в Новой Каховке. Это произошло во время протеста в городе. Где находятся эти люди – пока неизвестно.
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