Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины. Оккупанты задерживают мирных жителей и принуждают их к инженерному оборудованию позиций.

На тему Украинские войска оттесняют оккупантов на Херсонщине, – Резников

Также участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантом территории,

– сообщили в Генштабе.

Напомним, что россияне похитили четырех активистов в Новой Каховке. Это произошло во время протеста в городе. Где находятся эти люди – пока неизвестно.

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