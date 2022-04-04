Об этом рассказал министр обороны Украины Резников Алексей. Он отметил, что после 39 дней отпора полномасштабной российской интервенции, украинцы с облегчением воспринимают хорошие новости.

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Резников о ситуации в "горячих точках"

По словам Министра обороны, ожесточенная борьба идет на Херсонщине, где Вооруженные Силы Украины смогли оттеснить врага.

Наши войска оттесняют оккупантов на Херсонщине,

– написал он.

Тяжелые бои ведутся также на Харьковщине, Луганщине, Донбассе, в непростой ситуации остается Чернигов и Мариуполь, однако противостояние продолжается. Резников отметил, что герои, которые борются в этих направлениях стали легендами настоящего.

Кроме того, министр подчеркнул, что страна склоняет головы перед нашими воинами, которые отдали жизнь, чтобы защитить столицу от россиян.

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