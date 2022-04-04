В ВСУ подсчитали свежие потери врага за период с 24 февраля по 04 апреля. Однако отметили, что они могут быть неточными, поскольку подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Общие боевые потери России

Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника по состоянию на утро 4 марта:

личного состава – около 18 300 человек,

танков – 647 единиц,

боевых бронированных машин – 1 844 единиц,

артиллерийских систем – 330 единиц,

РСЗО – 107 единиц,

средства ПВО – 54 единицы,

самолетов – 147 единиц,

вертолетов – 134 единиц,

автомобильной техники – 1 273 единиц,

корабли /катера – 7 единиц,

цистерн из ГСМ – 76.

Также сообщается об уничтожении

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 единицы,

специальной техники – 25 единиц,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Кстати , в Командовании Воздушных сил рассказали , что 3 апреля нашим военным удалось ударить по 6 воздушным целям оккупантов.