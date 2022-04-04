В ВСУ подсчитали свежие потери врага за период с 24 февраля по 04 апреля. Однако отметили, что они могут быть неточными, поскольку подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Общие боевые потери России
Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника по состоянию на утро 4 марта:
- личного состава – около 18 300 человек,
- танков – 647 единиц,
- боевых бронированных машин – 1 844 единиц,
- артиллерийских систем – 330 единиц,
- РСЗО – 107 единиц,
- средства ПВО – 54 единицы,
- самолетов – 147 единиц,
- вертолетов – 134 единиц,
- автомобильной техники – 1 273 единиц,
- корабли /катера – 7 единиц,
- цистерн из ГСМ – 76.
Также сообщается об уничтожении
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 единицы,
- специальной техники – 25 единиц,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Кстати , в Командовании Воздушных сил рассказали, что 3 апреля нашим военным удалось ударить по 6 воздушным целям оккупантов.
Обратите внимание – назвали города, которые сейчас цели у Путина