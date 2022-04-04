У ЗСУ підрахували свіжі втрати ворога за період із 24 лютого по 04 квітня. Однак зазначили, що дані можуть бути неточними, оскільки підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

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Загальні бойові втрати Росії

Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом на ранок 4 березня:

особового складу – близько 18 300 осіб,

танків – 647 одиниць,

бойових броньованих машин – 1 844 одиниць,

артилерійських систем – 330 одиниць,

РСЗВ – 107 одиниць,

засоби ППО – 54 одиниці,

літаків – 147 одиниць,

гелікоптерів – 134 одиниць,

автомобільної техніки – 1 273 одиниць,

кораблі /катери – 7 одиниць,

цистерн з ПММ – 76.

Також повідомляється про знищення

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 одиниці,

спеціальної техніки – 25 одиниць,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

До речі, у Командуванні Повітряних сил розповіли, що 3 квітня нашим військовим вдалося вразити 6 повітряних цілей окупантів.

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