Блінкен зазначив, що Білий Дім жорстко засуджує очевидні звірства Росії в Бучі та на території всієї України.
Важливо Волонтери InformNapalm знайшли дані командира бригади, яка скоїла звірства у Бучі
Держсекретар додав, що США працює над звітністю, залучаючи усі можливі інструменти та документуючи всю інформацію, яка буде в нагоді, щоб притягнути до відповідальності всіх нелюдів.
Ми рішуче засуджуємо очевидні звірства кремлівських сил у Бучі та по всій Україні. Ми прагнемо до відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, документуючи та передаючи інформацію, щоб притягнути винних до відповідальності,
– написав Блінкен.
Дивіться також: Буча – свідок звірств російських загарбників