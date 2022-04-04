Блінкен зазначив, що Білий Дім жорстко засуджує очевидні звірства Росії в Бучі та на території всієї України.

Важливо Волонтери InformNapalm знайшли дані командира бригади, яка скоїла звірства у Бучі

Держсекретар додав, що США працює над звітністю, залучаючи усі можливі інструменти та документуючи всю інформацію, яка буде в нагоді, щоб притягнути до відповідальності всіх нелюдів.

Ми рішуче засуджуємо очевидні звірства кремлівських сил у Бучі та по всій Україні. Ми прагнемо до відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, документуючи та передаючи інформацію, щоб притягнути винних до відповідальності,

– написав Блінкен.

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