Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України. Окупанти затримують мирних жителів та примушують їх до інженерного обладнання позицій.

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Також почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.

Сили оборони України продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантом території,

– повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що росіяни викрали чотирьох активістів у Новій Каховці. Це сталося під час протесту у місті. Де перебувають ці люди – наразі невідомо.

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