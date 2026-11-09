"Я его откормлю борщом и варениками": житель Олешек встретился с женой после долгих лет разлуки

Как сообщает агентство Reuters, супруги впервые обнялись возле одной из столичных больниц после длительной вынужденной разлуки. Лариса уехала к сыну в Англию еще летом 2022 года, тогда как Сергей остался на левом берегу Херсонской области, чтобы присматривать за семейным хозяйством.

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Что Сергей рассказал о жизни в Олешках

Сергей смог покинуть захваченный город 30 октября вместе с сотнями других жителей во время организованной эвакуации в период перемирия.

Однако отъезд из родного дома стал для мужчины тяжелым психологическим ударом из-за необходимости оставить свои корни.

Сердце разрывается от мысли о том, что придется оставить все позади. Как это возможно? Твой дом, твоя семья, кладбище – там похоронены все твои родные. Как ты теперь сможешь навещать их могилы, ухаживать за ними?– поделился переживаниями Сергей.

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Жизнь под минной угрозой и блокадой

Мужчина вспоминает, что Олешки превратились в зону тотальной опасности, где захватчики плотно заминировали практически всю территорию. По его словам, жизнь мирных жителей полностью зависела от действий отдельных оккупантов, а любое бытовое дело могло закончиться смертью.

У них была своя цель, как я понимаю: заминировать все, чтобы держать все под контролем. В Олешках погибло много людей. Кто-то выходил собирать черешню – и подрывался. Кто-то другой собирал грибы или орехи – и наступал на мину– рассказал Сергей.

Ситуация с продовольствием стала критической весной, когда погибли двое волонтеров, привозивших еду местным жителям. С тех пор любые поставки продовольствия полностью прекратились, из-за чего людям приходилось выживать в условиях абсолютного дефицита.

Возвращение в семью и планы на будущее

Перед началом эвакуации российские военные тщательно убрали с дорог разбитую технику, устроив показательную картинку.

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Сергей уверен, что самостоятельно никогда бы не решился покинуть город из-за сплошных минных полей на автодорогах.

Увидев первые фотографии изможденного мужа, Лариса едва смогла его узнать. Теперь супруги ждут долгожданной встречи со своими тремя детьми и шестью внуками.

"Я его откормлю борщом и варениками", – с оптимизмом заверила Лариса после встречи с мужем в Киеве.

Напомним, что 6 ноября в Киеве умерла 56-летняя учительница Елена Пироженко, которую недавно эвакуировали из оккупированных Олешек. Женщина была прикована к постели и тяжело болела после того, как весной потеряла мужа.

Между тем в МВА сообщили, что жители Олешек, оставшиеся в городе, не получают помощь, доставленную в ходе гуманитарной миссии. Те горожане, которым удалось ее получить, жаловались, что продуктов не хватит и на неделю.