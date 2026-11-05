Жители Олешек не получают помощь, доставленную в ходе гуманитарной миссии, – МВА

Об этом рассказала "Укринформу" руководительница Олешковской МВА Татьяна Гасаненко. По ее словам, в общине продолжают происходить ужасные события, но украинская сторона пока не может лично убедиться в том, что там происходит.

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Почему люди не получили посылки и не смогли выехать

Также поступила информация о том, что людям не поступает гуманитарная помощь, завезенная в Олешки в ходе гуманитарной миссии– сообщила Гасаненко.

Она добавила, что некоторым горожанам все же выдали минимальный набор продуктов, однако его одному человеку не хватит даже на 7 дней.

Кроме того, значительное количество жителей так и не смогло воспользоваться возможностью эвакуироваться. Некоторые вообще не знали об открытии коридоров из-за пребывания в подвалах без связи, а другие из-за затяжных обстрелов просто не поверили в наступление безопасного режима тишины.

Также в городе остались маломобильные гражданские лица. Сбор назначили возле местной больницы, однако оккупанты не довезли пожилых людей и больных до нужного пункта.

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Немало жителей опасались российской фильтрации, но были и те, кто решился уезжать, несмотря на угрозу жизни.

Они ехали с мыслью, что это может быть "дорога в один конец", как говорится. Но оставаться там они не могли ни в коем случае, потому что их и в том, и в другом случае ждала смерть. Поэтому рискнули– отметила руководительница МВА.

Она отметила, что во время движения эвакуационная колонна также подбирала людей вдоль трассы, однако некоторые не дождались автобусов и вернулись обратно.

Напомним, что временный гуманитарный режим прекращения огня в Олешках длился с 27 октября по 1 ноября при координации первой леди США Мелании Трамп. В ходе переговоров удалось эвакуировать почти 800 человек и доставить гуманитарный груз.

По завершении миссии, 5 ноября, Мелания Трамп провела встречу с представителями Украины и России. По окончании она передала письма Зеленскому и Путину.