Встреча состоялась по случаю 75-летия конфедерации Caritas Internationalis. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

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Что передали Папе Римскому

Татьяна Ставничи поблагодарила понтифика за внимание к гуманитарной катастрофе в Олешках и вручила ему сине-желтый браслет. Вместе с ним президент "Каритас Украины" передала вязаные носки с историей выживания в условиях оккупации.

Семья долгое время оставалась заблокированной на восьмом этаже дома в Олешках, нижние этажи которого были повреждены в результате ракетного обстрела. Сын искал еду в заброшенных квартирах, а жена ухаживала за мужем, который не мог сидеть из-за проблем с суставами. Именно она вязала носки, чтобы отвлечься.

Узнав об эвакуации, семья обратилась в Офис омбудсмена, после чего их эвакуировали с помощью пожарной лестницы. Мужчину доставили в Киев на машине скорой помощи.

Сейчас вся семья проходит реабилитацию в больнице. Узнав о предстоящей аудиенции в Ватикане, семья передала понтифику пару вязаных носков.

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Кроме того, Папе Римскому подарили фотографию 80-летнего Владимира, спасенного во время гуманитарной миссии. Из Олешек он привез потертую старинную иконку князя Владимира, купленную еще до полномасштабного российского вторжения.

О гуманитарной миссии

Напомним, в начале 2026 года гуманитарная катастрофа в оккупированных россиянами Олешках обострилась: люди остались без продовольствия и медикаментов. В октябре Папа Римский провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским, настаивая на сотрудничестве в целях проведение гуманитарной миссии.

23 октября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп были подтверждены договоренности о локальном режиме тишины. Уже 31 октября эвакуированных жителей Олешек доставили в Киев, где им оказала поддержку, в частности, организация "Каритас Украины" совместно с местными партнерами.