И все это происходит на фоне того, что россияне не только не организовали эвакуацию гражданских на оккупированном левобережье, но и не предоставили доступ ООН. Зато по российским пабликам разлетаются кадры из Олешек, где утверждается, что это россияне якобы спасают людей, сообщает 24 Канал.

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Жалкая компания россиян

Россияне после подрыва дамбы Каховской ГЭС сначала взялись заявлять, что якобы все хорошо и эвакуация не нужна, а потом люди, чьи дома затопило, остались один на один со своей бедой. Кроме того, кое-где на левобережье Херсонщины оккупанты запрещали выезжать гражданским и угрожали им за это расстрелом.

На фоне этого в российских пабликах началась целая бестолковая кампания о том, как якобы героически россияне сбрасывают воду жителям Олешек. Но вот беда – почему жителей города, временно оккупированного Россией, никто не эвакуировал?

В публикациях по большей части один и тот же текст, в котором очень большая ошибка о том, что женщина из затопленного дома сейчас не может выбраться, хотя и ее, и детей спасли наши спецслужбы и доставили в Херсон – на подконтрольную Украине территорию.

Как россияне пробили дно фейком о спасении жителей Олешек / Скриншоты 24 Канала

Более того, в комментариях появляются персонажи, которых возмущает то, что "Украина присваивает этот подвиг себе". Жаль, что у этой женщины не возникает вопросов, почему в городе, который пока контролируют россияне, люди находились в доме почти полностью в воде.



А досмотрела бы украинские новости, увидела бы видео полностью / Скриншот 24 Канала

Спасение семьи из оккупированных Олешек