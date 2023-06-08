12-летнего Максима и его семью защитникам чудом удалось эвакуировать на лодке из Чаек-2 под Олешками. Чудом, потому что это территория все еще оккупирована врагом. Днем семью, умолявшую о помощи на крыше дома, заметил дрон наших военных.
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Что рассказал мальчик
Защитники сбросили людям воду и продовольствие, а затем вообще организовали эвакуацию. Максим после спасения рассказал, что пережил вместе с 4-летней сестрой и мамой.
Мы приехали из Чайки-2. Там все затоплено. Мы сначала были у соседки, мы туда перебрались. Потом вода даже ее начала поджимать,
– рассказал ребенок.
Мальчик добавил, что сначала его семья находилась на 2 этаже в доме и пробыли там около часа. Затем вода начала затапливать дом, поэтому им пришлось взобраться на чердак.
Спасенная семья / Фото Ювенальной полиции
Журналисты также зафиксировали на видео момент встречи ребенка с военным, который с помощью дрона передал семье воду. Защитник спросил ребенка: "Ты водичку поймал? Я тебе сбрасывал". Максим, увидев военного, подбежал его обнять и поблагодарить.
12-летний Максим рассказывает о спасении / Скриншот с видео
Максим рассказал, как его семья пережила затопление: видео
Что известно о спасении семьи под Олешками
- Украинские воины утром 7 июня фиксировали последствия затопления Херсонской области, в частности – на оккупированном левобережье, вблизи Олешки.
- Во время полета оператор БПЛА заметил на крыше одного из затопленных домов людей – женщину и ее детей. Мальчик начал жестами умолять о помощи, ведь россияне бросили их на произвол судьбы. В сети также сообщили координаты дома с надеждой, что кто-то сможет помочь семье.
- Семья жестами также показывала, что находится в доме без еды и воды. Дроном Mavic 3 они сумели передать семье воду, а также продукты.
- Впоследствии на спасение людей прибыла лодка.