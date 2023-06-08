12-летнего Максима и его семью защитникам чудом удалось эвакуировать на лодке из Чаек-2 под Олешками. Чудом, потому что это территория все еще оккупирована врагом. Днем семью, умолявшую о помощи на крыше дома, заметил дрон наших военных.

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Что рассказал мальчик

Защитники сбросили людям воду и продовольствие, а затем вообще организовали эвакуацию. Максим после спасения рассказал, что пережил вместе с 4-летней сестрой и мамой.

Мы приехали из Чайки-2. Там все затоплено. Мы сначала были у соседки, мы туда перебрались. Потом вода даже ее начала поджимать,

– рассказал ребенок.

Мальчик добавил, что сначала его семья находилась на 2 этаже в доме и пробыли там около часа. Затем вода начала затапливать дом, поэтому им пришлось взобраться на чердак.



Спасенная семья / Фото Ювенальной полиции

Журналисты также зафиксировали на видео момент встречи ребенка с военным, который с помощью дрона передал семье воду. Защитник спросил ребенка: "Ты водичку поймал? Я тебе сбрасывал". Максим, увидев военного, подбежал его обнять и поблагодарить.



12-летний Максим рассказывает о спасении / Скриншот с видео

Максим рассказал, как его семья пережила затопление: видео

Что известно о спасении семьи под Олешками