Женщину с детьми сумели эвакуировать в Херсон. На месте им была оказана вся необходимая помощь.
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Защитники сумели эвакуировать семью из оккупированных Алешек
В настоящее время сеть облетело видео с оккупированных Алешек Херсонской области. Бойцы из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, которые сегодня защищают Украину на южном направлении, во время полета БПЛА обнаружили на крыше одного из домов во временно оккупированных Алешках женщину с двумя детьми, которые умоляли о спасении. Сначала им передали воду и еду дронами, а затем их смогли забрать на лодке.
Сразу было принято решение найти пути для эвакуации этой семьи. И нам это удалось. Женщина с детьми была эвакуирована и оказана вся необходимая помощь. Пока они находятся в безопасном месте,
– сообщили в Ювенальной полиции.
"Громадское" сообщает, что семья сейчас в Херсоне.
Украинские военные спасли женщину с детьми: смотрите видео
На видео женщина восторженно рассказывает, что им украинские военные с дрона сбрасывали помощь и на этом моменте заметили, что в небе еще один дрон.
Мужчины, эвакуировавшие семью, признались, что сами военные. Однако на момент эвакуации они не знали, чей дрон наблюдает за ними в небе.
К счастью, он оказался украинским – он снимал спасение семьи с птичьего полета.
Кстати, на видео также видно, что кроме женщины с детьми удалось эвакуировать еще как минимум трех собак и кота.
Украинские защитники спасли маму с детьми из оккупированных Алешек: фото Ювенальной полиции
Как идет эвакуация из Херсонской области
- Глава МВД Украины сообщил, что в настоящее время в зоне подтопления остаются 30 населенных пунктов. 20 из них – на подконтрольной территории и 10 – на временно оккупированной.
- На левом берегу Днепра оккупанты оставили людей на произвол судьбы. Поэтому Украина обратилась в международные организации и производит план, как спасти людей.
- Известно, что по состоянию на вечер спасателями, полицейскими и волонтерами уже эвакуировано 1894 человека. Ирина Верещук рассказала, что сначала людей поездом перевозят в Николаев, а оттуда уже – в Одессу, Киев, Хмельницкий, Винницу и Львов.