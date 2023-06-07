Жінку з дітьми зуміли евакуювати до Херсона. На місці їм надали усю необхідну допомогу.

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Захисники зуміли евакуювати сім'ю з окупованих Олешок

Нині мережу облетіли відео з окупованих Олешках Херсонської області. Бійці з 406-ї артилерійської бригади ЗСУ, які нині захищають Україну на південному напрямку, під час польоту БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми, які благали про порятунок. Спершу їм передали воду та їжу дронами, а згодом їх таки змогли забрати на човні.

Одразу було прийнято рішення знайти шляхи аби евакуювати цю родину. І нам це вдалося. Жінку з дітьми було евакуйовано та надано усю необхідну допомогу. Наразі вони перебувають у безпечному місці,

– повідомили у Ювенальній поліції.

"Громадське" повідомляє, що сім'я наразі в Херсоні.

Українські військові врятували жінку з дітьми: дивіться відео

На відео жінка захоплено розповідає, що їм українські військові з дрона скидали допомогу і на цьому моменті помітила, що в небі ще один дрон.

Чоловіки, які евакуювали сім'ю, зізналися, що самі військові. Проте на момент евакуації вони не знали, чий дрон спостерігає за ними в небі.

На щастя, він виявився українським – він фільмував порятунок родини з пташиного польоту.

До речі, на відео також видно, що окрім жінки з дітьми вдалося евакуювати ще щонайменше трьох собак та кота.

Українські захисники врятували маму з дітьми з окупованих Олешок: фото Ювенальної поліції

Як триває евакуація з Херсонської області