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Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"

Право на правду 118 Читати новину українською

Павло Фукс – російський "бізнесмен". Після Майдану у нього дуже добре йдуть справи в Україні. Це йому київське метро має сплатити майже 2 мільярда гривень через оборудку з поставкою вагонів за завищеною ціною. А ці гроші візьмуть з наших кишень, нещодавно вже підвищивши плату за проїзд у метро.

Але це не все. У Фукса ще краще йдуть справи і у газовій сфері. В часи Януковича була така скандальна фірма Golden Derrick. Як ми з'ясували в 2012 році разом з моєю колегою журналісткою Анною Бабінець, фірма Golden Derrick належала близькому до Януковича екс-міністру енергетики Едуарду Ставицькому. Компанія тоді отримала цілих 37 родовищ газу. 

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Ставицький за сприяння Януковича міг себе ні в чому не стримувати. Він міг би собі урвати і більше родовищ, просто Майдан не дав. Після Революції гідності Ставицький втік до Ізраїлю, залишивши вдома 42 кілограми золота, чотири мільйони доларів і велику колекцію дорогих годинників, кожен з яких має різну ціну від 20 до 300 тисяч доларів. Словом, багато з того, що не влізло у торби з награбованим.

Також, Ставицькому довелося кинути і 37 газових родовищ Golden Derrick, які він фізично не міг прихопити. Вони повернулись українській державі. Але повернулись ненадовго... Минулої осені фірма Golden Derrick змінила назву і стала товариством з обмеженою відповідальністю East Europe Petroleum. А ще фірма змінила власника, і замість втікача Ставицького, тепер фірму контролює російський бізнесмен Павло Фукс.


Павло Фукс

Як тільки Фукс прибрав до рук фірму Ставицького, у компанії знову настали хороші часи. Зокрема, їй стали повертатися газоносні площі. Минулої осені Державна служба геології та надр повернула фірмі Фукса-Ставицького 19 газових родовищ.


Едуард Ставицький

А буквально днями Полтавська облрада передала East Europe Petroleum ще 10 газоносних площ. Всі ці газоносні ділянки були передані без аукціонів. Разом у фірми Фукса тепер 29 родовищ. Майже стільки ж, скільки свого часу надерибанив Ставицький для Golden Derrick. І ось що цікаво, рішення про передачу родовищ фірмі Фукса особисто протягував серед депутатів облради мужній чоловік. Це Олександр Біленький – голова Полтавської обласної ради, депутат від "Блоку Петра Порошенка". Що характерно, за передачу родовищ Фуксу, разом, синхронно і дружньо голосували фракції БПП і "Батьківщини" в Полтавській облраді.


Олександр Біленький

Але ж ви не вірите, що у Фукса добре йдуть справи, лише через те, що він такий геніальний бізнесмен? В 2014 році, після виборів президента я написав у Facebook, що Порошенко – це Янукович, покращений на 30%.

У Януковича гаманцем і "смотрящім" за активами був скандальний молодий олігарх Курченко. А Фукса регулярно бачать в Адміністрації президента Порошенка. І не рідко разом з президентським фаворитом – нардепом Грановським. Про що ми дізналися з розслідувань журналіста Михайла Ткача.


Олександром Грановським

То ж пояснення "бізнесових" успіхів Фукса просте. Він просто – наглядач за активами, які збирає нинішній президент та його оточення. І щоб не світитися самим, просять Фукса зареєструвати ці вкрадені у нас з вами родовища на себе.

В Кримінальному Кодексі така діяльність має дуже чітке формулювання. Вона давно визначена і звучить так: "Зловживання владою і службовим становищем".

У випадку Петра Порошенка, після втрати повноважень така участь у бізнесі Фукса означатиме від п'яти до восьми років позбавлення волі. Ну або ж втеча за кордон. Тільки от куди?

Автор: Дмитрий Гнап
Теги: Видеоблоги Новости Украины Деньги Петр Порошенко Блок Петра Порошенко Бизнес Право на правду Эдуард Ставицкий
Источник: 24 канал
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