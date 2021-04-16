Кум Владимира Путина Виктор Медведчук то исчезал с горизонтов украинской политики, то внезапно возвращался. В последней "реинкарнации" ему даже удалось завоевать мандат и завести группу депутатов в Верховную Раду и так усилить российское влияние в Украине.

Впрочем, только сейчас Банковая открыто объявила войну Медведчуку и его соратникам. Именно поэтому Совет нацбезопасности и обороны еще в зимой 2021 года с подачи Службы безопасности Украины ввел санкции против пророссийского нардепа и его жены Оксаны Марченко.

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В украинских банках им заблокировали счета. Медведчук не может распоряжаться имуществом, в частности продать задекларированные дома и автомобили.

Также жалуется кум Путина за отобранный Украиной трубопровод. На нем он годами зарабатывал миллионы благодаря российскому дизелю.

Вместе с многочисленными имениями олигарха под санкции попали и самолеты, на которых, несмотря на запрет, напрямую на "поклон" к Путину показательно летал Медведчук. Хотя каким-то чудом часть его самолетов успела таки вылететь из Украины прямо перед арестом.

Санкции СНБО против Медведчука / Инфографика 24 канала

Неприятные "сюрпризы" для Медведчука

Но самым неприятным "сюрпризом" для Медведчука стало блокирование его телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина". И хотя со временем вместо трех запрещенных создали новый, не менее скандальный и пророссийский, но значительную часть аудитории пропагандистские медиа потеряли. А вместе с этим – и поддержку избирателя.

Медведчук потерял свой самый большой ресурс политического влияния – телеканалы. Также потерял и второй крупнейший ресурс – поддержку Путина,

– отметил политолог Олег Саакян.

Постепенно отмежевывается от Медведчука и Путин. Мол, пользы тот президенту России уже не приносит, а "впрягаться" за токсичного персонажа – ему просто не выгодно.

Как на Медведчука повлияли санкции СНБО: смотрите видео 24 канала

Санкций СНБО в борьбе с Медведчуком недостаточно

Впрочем, единых санкций Совета нацбезопасности и обороны в борьбе с Медведчуком точно не достаточно. "Столько времени прошло, а уголовных дел нет", – отметил экс-глава Секретариата президента Украины Олег Рыбачук.

Как объясняют юристы, пророссийский политик уже начал оспаривать санкции в суде, впрочем, этот процесс скорее всего быстрым не будет. Поэтому у народных депутатов есть достаточно времени исправить пробелы в законе и выписать санкционные механизмы и процедуру четче.

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И хоть Виктор Медведчук остается не бедным человеком. Но, как сам олигарх кичится, наличных хватит еще надолго. "Пощечина" с Банковой точно подкосила политика сразу с нескольких сторон. Вместе с этим, показательным моментом будет то, удастся ли власти привлечь Медведчука к уголовной ответственности.