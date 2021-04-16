Кум Володимира Путіна Віктор Медведчук то зникав з горизонтів української політики, то раптово повертався. В останній "реінкарнації" йому навіть вдалось вибороти мандат та завести групу депутатів до Верховної Ради і так посилити російський вплив в Україні.

Втім лише зараз Банкова відкрито оголосила війну Медведчуку та його поплічникам. Саме тому Рада нацбезпеки та оборони ще в взимку 2021 року з подачі Служби безпеки України запровадила санкції проти проросійського нардепа і його дружини Оксани Марченко.

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В українських банках їм заблокували рахунки. Медведчук не може розпоряджатися майном, зокрема продати задекларовані будинки і автомобілі.

Також бідкається кум Путіна через відібраний Україною трубопровід. На ньому він роками заробляв мільйони завдяки російському дизелю.

Разом з численними маєтками олігарха під санкції потрапили й літаки, на яких, попри заборону, напряму на "поклін" до Путіна показово літав Медведчук. Хоча якимось дивом частина його літаків встигла таки вилетіти з України прямо перед арештом.



Санкції РНБО проти Медведчука / Інфографіка 24 каналу

Неприємні "сюрпризи" для Медведчука

Але найбільшим неприємним "сюрпризом" для Медведчука стало блокування його телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна". І хоч з часом замість трьох заборонених створили новий, не менш скандальний і проросійський, але значну частину аудиторії пропагандистські медіа втратили. А разом з цим – і підтримку виборця.

Медведчук втратив свій найбільший ресурс політичного впливу – телеканали. Також втратив і другий найбільший ресурс – підтримку Путіна,

– зазначив політолог Олег Саакян.

Поступово відмежовується від Медведчука і Путін. Мовляв, користі той президенту Росії вже не приносить, а "впрягатись" за токсичного персонажа – йому просто не вигідно.

Як на Медведчука вплинули санкції РНБО: дивіться відео 24 каналу

Санкцій РНБО у боротьбі з Медведчуком недостатньо

Втім єдиних санкцій Ради нацбезпеки й оборони в боротьбі з Медведчуком точно не достатньо. "Стільки часу минуло, а кримінальних справ немає", – відзначив ексголова Секретаріату президента України Олег Рибачук.

Як пояснюють юристи, проросійський політик вже почав оскаржувати санкції в суді, втім цей процес скоріш за все швидким не буде. Тому в народних депутатів є вдосталь часу виправити прогалини в законі і виписати санкційні механізми та процедуру чіткіше.

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І хоч Віктор Медведчук залишається не бідною людиною. Та, як сам олігарх хизується, готівки вистачить ще надовго. "Ляпас" з Банкової точно підкосив політика одразу з декількох сторін. Разом з цим, показовим моментом буде те, чи вдасться владі притягнути Медведчука до кримінальної відповідальності.