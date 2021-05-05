Украинские олигархи причастны не просто к определенным лицам в политике. У них есть 3 основных ресурса, благодаря которым могут получить деньги и влияние. За них между бизнесменами идет ожесточенная борьба.

Такое мнение в эфире программы "Что это было" высказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он отметил, что основной ресурс – должность президента.

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"Олигархи реально бьются за 3 основных ресурса, которые у них есть – там побеждает всегда большое количество денег", – подчеркнул Гайдай.

• Президент, по его словам, есть и был всегда человеком, который мог контролировать основные финансовые потоки страны.

Еще первый олигарх Евгений Щербань это понял и говорил, что если мы получим власть, то надо контролировать газ, металлургию, энергетику, нефть. Должность президента дает для этого больше возможностей,

– сказал Гайдай.

• Все остальные олигархи, как заметил Гайдай, идут в Верховную Раду – именно там есть биржа интересов. "Торгуют голосами, законопроектами. Такой бизнес-клуб и там они", – отметил Гайдай.

• Он добавил, что все это обеспечивает большой государственный аппарат – такого нет ни в одной стране Европы. У нас очень централизованное государство. Местного самоуправления почти не существует", – подытожил политтехнолог.

"Что это было" за 5 мая 2021 года: смотрите видео