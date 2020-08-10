В выпуске программы "Есть вопросы" за 10 августа – Лукашенко и Путин не дали образоваться даже условно независимым экономическим элитам. Это не значит, что у них нет коррупции. Она есть, еще и какая. Однако вся она контролируется из центра. Доступ к ресурсам имеют только те, кто проявляет достаточно лояльности к власти.

Также в выпуске "есть вопросы" на 24 канале: В Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за несправедливых президентских выборов. Люди требуют, чтобы голоса подсчитали правильно. Силовики применяют стрельбу различных видов, наносящую гражданам серьезные ранения. Иногда даже смертельные.