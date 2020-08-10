У випуску програми "Є питання" за 10 серпня – Лукашенко і Путін не дали утворитися навіть умовно незалежним економічним елітам. Це не означає, що у них немає корупції. Вона є, ще й яка. Однак уся вона контролюється з центру. Доступ до ресурсів мають тільки ті, хто проявляє достатньо лояльності до влади.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: У Білорусі спалахнули масові протести через несправедливі президентські вибори. Люди вимагають, аби голоси підрахували правильно. Натомість силовики застосовують стрільбу різних видів, що завдає громадянам серйозні поранення. Інколи навіть смертельні.