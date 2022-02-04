Во время открытия летней Олимпиады-2021 в Токио российский Первый канал, транслируя церемонию, включил рекламу во время выхода сборной Украины. Там даже придумали этому объяснение, передает 24 канал.

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Выполняли коммерческие обязательства

На канале рассказывали, что парад спортсменов "длится около двух часов".

Якобы, чтобы выполнить коммерческие обязательства нужно несколько раз прервать трансляцию рекламой. Почему пауза пришлась именно на проход украинской сборной, не объяснили.

Как показывали выход Украины в США

Американские комментаторы канала NBC во время выхода сборной Украины на Олимпиаде в Пекине рассказывали о сотнях тысяч российских солдат возле границы нашего государства.

Как транслировал выход украинских спортсменов канал в США: смотрите видео

Режиссеры трансляции, добавив интриги, показали кадры с наблюдавшим за церемонией президентом России Владимиром Путиным.

Украина на Олимпиаде-2022 в Пекине

Во время церемонии открытия спортивного действа на арене "Птичье гнездо" знаменосцами сборной Украины стали олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и талантливая фигуристка Александра Назарова. Вместе с ними прошлось еще несколько представителей сборной Украины.

Уже 5 февраля на Олимпиаде пройдут соревнования по биатлону. Сборная Украины для них выставила сильнейший состав. Смешанная эстафета будет стартовать в 11:00 по киевскому времени.

В то же время, есть и тревожные новости. Ведь в украинской сборной на Олимпийских играх в Пекине продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. О новых больных спортсменах стало известно и в день открытия Игр.

На Олимпиаде в Пекине могут быть провокации: смотрите видео