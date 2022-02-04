Під час відкриття літньої Олімпіади-2021 у Токіо російський "Перший канал", транслюючи церемонію, ввімкнув рекламу під час виходу збірної України. Там навіть вигадали цьому пояснення, повідомляє 24 канал.

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Виконували комерційні зобов'язання

На каналі розповідали, що парад спортсменів "триває близько двох годин".

Мовляв, щоб виконати комерційні зобов'язання, треба кілька разів перервати трансляцію рекламою. Чому пауза припала саме на прохід української збірної, не пояснили.

Як показували вихід України в США

Американські коментатори з каналу NBC під вихід збірної України на Олімпіаді в Пекіні розповідали про сотні тисяч російських солдатів біля кордону нашої держави.

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Режисери трансляції, додавши інтриги, показали кадри з президентом Росії Володимиром Путіним, який спостерігав за церемонією. І вдавав, що спить.

Україна на Олімпіаді-2022 в Пекіні

Під час церемонії вікриття спортивного дійства на арені "Пташине гніздо" прапороносцями збірної України стали олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко та талановита фігуристка Олександра Назарова. Разом із ними пройшлись ще декілька представників збірної України.

Уже 5 лютого на Олімпіаді відбудуться змагання з біатлону. Збірна України для них виставила найсильніший склад. Стартуватиме змішана естафета об 11:00 за київським часом.

Водночас є й тривожні новини. Адже в українській збірній на Олімпійських іграх у Пекіні продовжують виявляти випадки зараження коронавірусом. Про нових хворих спортсменів стало відомо й у день відкриття Ігор.

На Олімпіаді в Пекіні можуть бути провокації: дивіться відео