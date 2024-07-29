В Париже 26 июля состоялась церемония открытия Летних Олимпийских игр. Как и прогнозировали эксперты, в частности из Центра анализа угроз Microsoft, Россия не удержалась от вмешательства в Олимпиаду.

В течение года агрессор вбрасывал дезинформацию об Играх, даже о том, что во Франции будет гражданская война. Уже этим летом была попытка повредить железную дорогу в стране, а "спящие агенты" начали просыпаться.

24 Канал рассказывает, как государство-агрессор, и не только оно, пытаются сорвать Олимпийские игры.

К теме Российских пропагандистов выгнали с Олимпиады в Париже

Как Россия готовилась сорвать Олимпиаду

Россия начала атаковать Францию еще до открытия Игр. В июне из-за кибератаки прекратили работу сайты французского кинофестиваля и Гран-Пале, исторического выставочного и музейного комплекса в Париже. Исследователи назвали кибератаки тренировкой российских хакеров.

Судя по согласованности заявлений группировки, они намерены осуществить широкомасштабные атаки во время летних Олимпийских игр в Париже,

– говорилось в отчете компании по кибербезопасности Cyble Inc.

Из-за открытия Игр ожидается шквал новых кибератак. Волнения добавляет "обида" России на исключение из Олимпиады и конфликты на Ближнем Востоке и напряженная ситуация в Южно-Китайском море.



Олимпийская символика в Париже / Фото Getty Images

В этом году Россию не пустили на Игры из-за нарушения Олимпийской хартии, когда агрессор включил спортивные организации на временно оккупированных территориях Украины в свои. Российские спортсмены могут участвовать в Париже только как "нейтральные" спортсмены, если они соответствуют определенным условиям.

Ряд правительственных, частных и олимпийских специалистов по кибербезопасности потратили месяцы на подготовку, пишет Bloomberg.

Никто не может признаться в 100-процентной готовности. В лучшем случае это 99%... Вы знаете о том, что вам известно, и не знаете о том, что не известно,

– приводит издание слова Эрика Греффье, директор по бизнесу и технологиям Cisco Systems France, официального партнера Игр.

Правительственное агентство по кибербезопасности Франции (ANSSI) определило 500 компаний, организаций и объектов, которые имеют решающее значение для функционирования летней Олимпиады. Агентство проверяет их системы на потенциальные лазейки. Среди этих организаций следующие:

органы местного самоуправления;

энергетические операторы;

транспортные компании;

водное хозяйство.

По словам представителя ANSSI, сбои в этих организациях или компаниях могут повлиять как минимум на одно соревнование Игр. Агентство привлекло к работе на Олимпиаде 630 сотрудников. Привлечены и представители США – сотрудники Агентства по кибербезопасности и инфраструктуры США (CISA) работают в объединенном оперативном центре, который обменивается информацией об угрозах и работает с критически важными секторами экономики США и Франции накануне Игр, отметил Скотт МакКоннелл, представитель CISA.

Но эксперты по кибербезопасности обеспокоены тем, что в поле зрения хакеров попадут нетипичные цели – компании или организации, защита которых менее надежна.

"Я считаю, что самые ценные цели будут достаточно защищены, но сомневаюсь относительно незащищенных целей, таких как гостиницы и рестораны или другие вспомогательные объекты", – говорит Фанч Фрэнсис, исполнительный директор французской компании NANO Corp.

Справочно! Ранее хакеры уже атаковали Олимпийские игры, а также аффилированные организации, такие как антидопинговые агентства. Например, на Зимних играх 2018 года в Южной Корее хакеры взломали онлайн-систему продажи билетов и отключили Wi-Fi на стадионе во время церемонии открытия. США обвинили в этих атаках сотрудников российской разведки. В 2019 году Microsoft заявила, что российские государственные хакеры взломали компьютерные сети более десятка национальных и международных антидопинговых организаций. Нападения произошли в тот момент, когда Всемирное антидопинговое агентство собиралось применить новые санкции для России из-за того, что неудачные результаты тестов на наркотики российских спортсменов, которые соревновались на Зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года, были стерты из базы данных. Российские кампании по распространению антифранцузской дезинформации начались в соцсетях в начале лета 2023 года, но впервые стали ощутимыми в октябре, когда более 1000 ботов, связанных с Россией, распространили фотографии звезд Давида с граффити в Париже и его пригородах.

Джон Халтквист, главный аналитик Mandiant Intelligence, считает, что сейчас ситуация с угрозами Олимпиаде "еще более нестабильна, чем это было раньше".

Зависимость Олимпийских игр от подключенных к интернету систем, которые обрабатывают информацию об оплате билетов и питания, данные о спортсменах и критически важную инфраструктуру, делает киберсеть Франции привлекательной мишенью как для хакеров-одиночек, так и для государственных хакеров, предупреждают представители правоохранительных органов и кибербезопасности.

Крис Кребс, экс-директором Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры во время администрации Трампа, заявил, что ожидает сбоев в кибербезопасности во время Олимпиады.

Я считаю, что российские киберакторы, будь-то ГРУ, Sandworm или даже ФСБ, будут пытаться что-то сделать вокруг Игр,

– приводит NBC News слова Кребса, ныне главного информационного директора фирмы по кибербезопасности SentinelOne.

По мнению Кребса, российские атаки – это желание диктатора Путина показать россиянам, как "упал Запад". Россия также проводит то, что правоохранители называют "атаками в серой зоне": нападения на европейские компании и инфраструктуру, поддерживающую и обеспечивающую защиту Украины от России.

Попытки пропагандистов сорвать Игры

По сообщениям французских медиа, страницу министра спорта Франции в соцсети X взломали в мае, было изменено фото профиля. В июне хакеры создали поддельные сайты по продаже билетов, чтобы обмануть зрителей, но их обнаружили и удалили, сообщила компания по кибербезопасности Intel 471.

Между тем подозрительные аккаунты в соцсетях пытаются изменить общественное мнение относительно Игр. В июне компания Microsoft сообщила, что российская пропаганда использует искусственный интеллект, чтобы доказать мнение, что на Играх в Париже состоится теракт.

К теме "Падение Олимпиады": как Россия хочет сорвать Олимпийские игры в Париже с помощью ИИ

Посты в российских соцсетях, разнесенные медиа, распространяли информацию, что Олимпиаду отменят из-за угрозы терроризма или гражданской войны во Франции. Посты, созданные российскими инфлюенсерами и ботами, получили десятки тысяч лайков и ими поделились почти 15 000 раз.

Инцидент на железной дороге и террористическая угроза

26 июля, перед открытием Олимпиады в Париже, в нескольких местах на железной дороге во Франции произошли повреждения оборудования. Это сломало планы 100 тысячам пассажиров скоростных железных дорог, одновременно не помешало церемонии открытия, однако связь с Олимпиадой – очевидна.

Сейчас французские официальные лица не подтвердили мотив преступлений или то, что они координировались иностранным правительством. Однако перед инцидентами на железной дороге министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о том, что во Франции предотвратили четыре нападения на Олимпиаду, включая одно, связанное с Россией.

За три дня до открытия Игр французские правоохранители задержали 40-летнего россиянина и предъявили ему обвинения, сообщает NBC News со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Читайте также Во Франции совершили диверсии на железной дороге перед Олимпиадой: сбои могут быть до конца выходных



Последствия диверсии / Фото BBC

Глава МВД Франции также сообщил, что накануне Игр был арестован 18-летний парень, связанный с террористами, – его электронные устройства проверяют. Правоохранители считают, что есть связь между его действиями и возможным нападением на Игры. Эти аресты произошли на фоне недавнего всплеска терроризма и насилия во Франции, не связанного с Олимпиадой.

Руководители антитеррористических агентств, в том числе ФБР США, также предупредили о возможных атаках по всему миру со стороны групп или лиц, связанных или вдохновленных ИГИЛ.

После атаки на железную дорогу в ночь на 29 июля во Франции на территории шести департаментов повредили оборудование операторов связи, сообщает BFMTV. Повреждено оборудование оператора SFR – кабели в электрических шкафах. Из-за этого связь потеряли клиенты компании в департаментах Од, Эро, Буш-дю-Рон, Дром, Уаза и Мез. По факту повреждений начато расследование.

Россияне и другие риски Олимпиады

Перед Олимпиадой Франция развернула масштабную операцию для обеспечения безопасности Игр, задействовав более 30 000 полицейских, 20 000 охранников и 10 000 военнослужащих, сообщает France24.

Во время Игр Париж ожидает более 15 миллионов туристов. Вдоль обоих берегов Сены в центре Парижа был сооружен периметр безопасности, отгороженный полицейскими контрольно-пропускными пунктами и металлическими барьерами безопасности.

Мы уже готовы и будем готовы в течение Игр,

– заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По данным французских спецслужб, риск иностранного вмешательства или террористической атаки остается высоким. По информации радиостанции France Inter, французские спецслужбы идентифицировали десяток лидеров группировки "Исламское государство" в Турции и Сирии, способных в любое время активизировать террористические спящие ячейки во Франции.

В течение нескольких недель перед Играми полиция фиксировала учащение попыток российских групп помешать нормальному проведению Олимпиады. В воскресенье Кирилл Грязнов, агент ФСБ, не имеющий дипломатического прикрытия, был арестован в Париже и обвинен в разведывательной деятельности с целью разжигания вражды во Франции, сообщает Le Monde.

На следующий день 44-летнего француза и двух россиянок задержали, когда они пытались въехать в запретную зону вдоль Сены. Одной из женщин, которую нашли в багажнике автомобиля, оргкомитет Олимпиады дважды отказал в аккредитации из соображений безопасности. Они были освобождены из-под стражи, но Генеральный директорат внутренней безопасности (DGSI), контрразведывательный и антитеррористический орган Франции, снова допросит их после дальнейшего расследования, сообщает газета Le Parisien.

Читайте также Российских пропагандистов выгнали с Олимпиады в Париже

За несколько недель до этого, 3 июня, разведслужбы уже были приведены в состояние готовности после того, как 26-летнего украинца из России задержали после взрыва самодельной бомбы в его номере в отеле вблизи аэропорта Шарля де Голля в Париже.

Из всех них пока только Грязнова подозревают в прямой работе на российскую разведку. Очевидно, эти люди – не последние в перечне тех, кто захочет сорвать Олимпиаду во время ее проведения. И даже в случае 99% успеха французских спецслужб мы услышим имена россиян, возможно, украинцев и жителей Ближнего Востока, которых используют для дискредитации свободного мира.