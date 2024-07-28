Об этом жалуются пропагандистские российские СМИ, передает 24 Канал. Однако несмотря на попытки Украины и остального цивилизованного мира не допустить представителей России на Олимпиаду 2024 из-за войны, спортсмены страны-агрессора выступают там, хоть и под нейтральным флагом.

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Журналистов из России выгнали с Олимпиады

В России жалуются, что по меньшей мере четырех журналистов пропагандистского СМИ лишили выданных ранее аккредитаций на Олимпийские игры 2024, которые сейчас проходят в Париже.

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже при лишении аккредитаций журналистов сослался на какое-то решение французских властей,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в полученном корреспондентами документе якобы нет никаких подробностей. Россияне жалуются, что там есть только содержится ссылка на статью Кодекса внутренней безопасности Франции.

К слову, Международный олимпийский комитет наложил санкции на российских спортсменов из-за войны в Украине. Организация не допустила команды из страны-террористки к Олимпиаде-2024. Зато индивидуальным атлетам позволили выступить на Играх при условии нейтральности.