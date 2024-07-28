Про це бідкаються пропагандистські російські ЗМІ, передає 24 Канал. Однак попри спроби України та решти цивілізованого світу не допустити представників Росії на Олімпіаду 2024 через війну, спортсмени країни-агресорки виступають там, хоч і під нейтральним прапором.

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Журналістів з Росії вигнали з Олімпіади

У Росії скаржаться, що щонайменше чотирьох журналістів пропагандистського ЗМІ позбавили виданих раніше акредитацій на Олімпійські ігри 2024, які наразі тривають у Парижі.

Оргкомітет Олімпійських ігор у Парижі при позбавленні акредитацій журналістів послався на якесь рішення французької влади,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в отриманому кореспондентами документі нібито немає жодних подробиць. Росіяни бідкаються, що там є лише міститься посилання на статтю Кодексу внутрішньої безпеки Франції.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет наклав санкції на російських спортсменів через війну в Україні. Організація не допустила команди з країни-терористки до Олімпіади-2024. Натомість індивідуальним атлетам дозволили виступити на Іграх за умови нейтральності.