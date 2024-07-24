Сейчас французские правоохранители начали досудебное расследование в отношении этого инцидента. Самого мужчину разоблачили в одном из парижских домов.

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Что известно о задержании россиянина в Париже

Во французском агентстве, со ссылкой на источник в государственной прокуратуре, который пожелал не называть его имени, отметили, что мужчину 1984 года рождения задержали и начали судебное расследование по подозрению в "организации мероприятий, которые могут привести к дестабилизации во время Олимпийских игр".

Собеседник сообщил изданию, что расследование было открыто по факту "передачи разведданных иностранному государству с целью разжигания вражды во Франции". В прокуратуре добавили, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

Прокуратура заявила, что во время визита в дом мужчины "по запросу Министерства внутренних дел Франции" были обнаружены доказательства подозреваемых планов.

Они не предоставили никаких подробностей предполагаемого заговора, за исключением того, что он не имел террористический характер и что специалисты антитеррористической прокуратуры не следят за этим делом.

Ранее министр внутренних дел Джеральд Дарманин сообщал, что французские правоохранители провели проверку в отношении более миллиона человек, включая спортсменов, тренеров, журналистов, волонтеров, охранников и даже местных жителей вблизи мест проведения мероприятий накануне Олимпиады.

К слову, Олимпиада-2024 в Париже стартует в пятницу, 26 июля и пройдет по 11 августа. это уже третьи летние Олимпийские игры в истории французской столицы.