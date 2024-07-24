Наразі французькі правоохоронці розпочали досудове розслідування стосовно цього інциденту. Самого чоловіка викрили в одному з паризьких будинків.

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Що відомо про затримання росіянина у Парижі

У французькому агентстві, з посиланням на джерело в державній прокуратурі, яке побажало не називати його імені, зазначили, що чоловіка 1984 року народження затримали та розпочали судове розслідування за підозрою в "організації заходів, які можуть призвести до дестабілізації під час Олімпійських ігор".

Співрозмовник повідомив виданню, що розслідування було відкрито за фактом "передачі розвідданих іноземній державі з метою розпалювання ворожнечі у Франції". У прокуратурі додали, що за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 30 років.

Прокуратура заявила, що під час візиту до будинку чоловіка "на запит Міністерства внутрішніх справ Франції" було виявлено докази підозрюваних планів.

Вони не надали жодних подробиць передбачуваної змови, за винятком того, що вона не мала терористичний характер і що спеціалісти антитерористичної прокуратури не стежать за цією справою.

Раніше міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін повідомляв, що французькі правоохоронці провели перевірку щодо понад мільйона осіб, включаючи спортсменів, тренерів, журналістів, волонтерів, охоронців і навіть місцевих жителів поблизу місць проведення заходів напередодні Олімпіади.

До слова, Олімпіада-2024 у Парижі стартує у п'ятницю, 26 липня і пройде по 11 серпня. це вже треті літні Олімпійські ігри в історії французької столиці.