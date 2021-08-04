Япония уже довольно долго держит свои границы закрытыми. Пока спортсмены соревнуются на пустых аренах, госпитали вокруг заполняются больными.

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Но самое главное другое – человечество активно теряет интерес к Олимпиаде. Рейтинг пересмотра церемонии открытия упал на 30% с 2016 года. Многие считают, что сам процесс Игр функционирует неправильно, пишет издание NYT. Другие задумываются: а реально ли вообще исправить непростую ситуацию?

Атлеты – не приоритет

Олимпиада – коммерческое предложение. Так, по крайней мере, считает звезда США по легкой атлетике Эллисон Феликс, которая поговорила с NYT. "Спортсмены не видят тех денег, которые крутятся в этой большой схеме", – говорит она. Основная прибыль МОК (Международный олимпийский комитет – 24) – 73% – получает от международного вещания.

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Атлеты не приоритетны. Телевидение приоритетно,

– сказал NYT Дэвид Валлечинский, историк Игорь.

В 1964 году – последнем, когда Токио был хозяином – их провели в октябре, чтобы избежать сезона тайфунов. Нынешний розыгрыш – один из самых жарких в истории и это серьезно влияет на результаты. Вещатели получают больше средств, спортсмены – больше травм и проблем.



Часто атлеты просто не выдерживали жарких условий / Фото LA Times

Особенно во время соревнований по атлетике и триатлону, люди падали от изнеможения и усталости прямо на треке, им требовалась помощь врачей. Телевидение требует драматизма, борьбы до последней секунды, высоких ставок. Круглосуточная работа соцсетей лишь добавляет стресса.

Мы ожидаем не только спортивных достижений, но и образцовой самодисциплины, трудовой этики и мастерства. Женщины, а тем более цветные, имеют еще более высокие ожидания,

– пишет журналистка NYT Линдси Краус.

Она отмечает, что это "не имеет ничего общего с их настоящей работой".

Трагедия Симоны Бейлз

Примером может быть ментальная трагедия легендарной гимнастки из США Симоны Бейлз, которая была вынуждена сняться прямо перед началом соревнований, ссылаясь на "проблемы с ментальным здоровьем". Ее долго считали "лучшей гимнасткой в истории". Но она "персонификация инвестиций в миллиарды долларов в этих Играх", пишет Энн Киллион для San-Francisco Chronicle.

Бейлз посвятила всю свою жизнь гимнастике. Она выиграла национальный чемпионат со сломанными пальцами ног, а чемпионат мира – с камнями в почках. Но спорт не отвечал взаимностью. Как и многие другие звездные гимнасты, она с детских лет занималась в известном центре в Техасе, где к ней и другим применяли эмоциональные и вербальные образы.



Американская гимнастка Симона Бейлз / Фото The Japan Times

Впрочем, было и хуже: Бела и Марта Кароли, которые руководили центром и спортивной ассоциацией гимнастики США смотрели в другую сторону, когда врач Ларри Нассар развращал сотни молодых атлетов (включая Бейлз). Аналитики пишут, что она "жила во время тотального коллапса гимнастики в США. Экс-глава этого спорта ждет суда. Тренер в 2012 убил себя, чтобы не отвечать на обвинения".

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Издевательства довели звездную атлетку до депрессии и отчаяния. Она продолжает выступать, фактически чтобы только "заставить гимнастику ответить". Без ее жалоб, центр Кароли был бы до сих пор открытым. Главная причина трагедии Симоны Бейлз – страшная ситуация, которая на профессиональном жаргоне называется "твисты".

Твисты Ментальный блок, который приводит к потере мышечной памяти и ориентации в пространстве в воздухе. Мозг чувствует себя отсоединенным от тела, которое может находиться вверх ногами. Конечности перестают слушаться, а приземление может быть травматичным.

Бейлз была вынуждена остановиться посередине выступления, не покрутив один нужный поворот. Ситуацию очень трудно забыть, говорят гимнасты, а это вызывает неуверенность и страх. В это время спортсмены часто даже не представляют, что произойдет. Бейлз понимает, что в 24 года "может быть сложно вернуть эмоциональную устойчивость".

Это как прыжок в бассейн без воды. Когда в нашем спорте вы теряете способность найти землю, последствия могут быть катастрофическими,

– прокомментировала в твиттере Доминик Мосеану, первая золотая медалистка по гимнастике в США



Механика Твиста / графика Middle East 24 in English

Элитные гимнасты уверены: если бы эту ошибку допустил кто-то более низкого уровня, чем Симона Бейлз, он бы точно что-то себе сломал. Ее трюки специально показывают, чтобы отвадить других от повторения – слишком опасно. "То, что она приземлилась на ноги и осталась невредимой – чудо. Прыжок был очень страшным", – сказал продюсеру Деанне Хонг один из бывших атлетов.

Все больше спортсменов топ уровня отказываются выходить за пределы своих умственных и физических способностей. Майкл Фелпс, пловец-олимпиец, едва ли не самый известный из всех атлетов, открыто рассказывал о суицидальной депрессии. Суперзвезда большого тенниса Наоми Осака покинула Открытый чемпионат Франции после пропуска пресс-конференции, цитируя психические проблемы. За это ее еще и оштрафовали на 15 тысяч долларов США.

Золотые медали важнее жизни людей

Олимпиада плоха для принимающих городов, это надо просто признать. С 1960 года, каждый из них вышел за пределы бюджета на 172%. Если бы коррупция была олимпийской дисциплиной, "только ФИФА могла бы составить конкуренцию МОК за золотую медаль". В результате, последствия несут обычные люди. "Одновременно с тем, когда прибывают лучшие спортсмены города показывают свои худшие качества", – сказал Teen Vogue Жюль Бойкофф.

Принудительные выселения, подавление свободы слова, жестокое обращение с работниками, произвольные аресты – вот что там происходит перед Играми. В Рио-де-Жанейро 75 тысяч человек были выселены из своих домов. МОК в последнее время оказался под критикой за поручения игр авторитарным государствам – России и Китаю. Пекин будет проводить Олимпиаду второй раз за 14 лет!

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И это несмотря на преступления в Тибете, Гонконге и Синьцзяне и геноцид против уйгуров и других тюркских народов. "МОК не солидарен с теми, кому отказывают в базовых правах человека", – сказала Райхан Асат, брат которой как раз заключен в Синьцзяне. Японское движение против Олимпиады заявило, что "золотые медали важнее жизни людей", имея в виду рост случаев коронавируса.

Одна из ведущих местных газет – "Асахи Шимбун", заявила: "солидарность, один из олимпийских идеалов, стал пустым лозунгом".

Провести Олимпиаду: как Япония погрузилась в хаос

Подготовка началась в 2018 году, но уже тогда условия были тяжелыми, пишет издание NYT. 1000 японцев умерли от жары за два года, а олимпийские отборочные раунды приводили к заболеваниям и переносам. Планировалось возвести некоторые крупные спортивные сооружения, среди которых – дистанция для марафона с блестящим, отражающим покрытием. Изменения климата уменьшают географию городов, где можно проводить соревнования, особенно зимой.

Оно должно было отражать тепло, но чиновники были сконцентрированы на более серьезных вещах. Впрочем, полосу все же возвели за несколько жарких ночей в августе. Чтобы потом перенести на 804 км на север в Саппоро, где погода прохладнее. Позади в Токио остался уже ненужный трек. А еще через пол года пандемия коронавируса вообще перенесла Олимпиаду-2020 на следующий год. 22% населения Японии считало, что ее проводить вообще не надо.

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Японцы начали сомневаться, стоит ли этот большой праздник риска здоровьем и жизнью граждан и расходования средств, которые могли пойти на борьбу с пандемией.



Протест в Японии об отмене Олимпиады / Фото The Conversation



У Баха есть фантазии, в которой Олимпиада не является политической, он не видит зла. В 2013 году президент Китая получил от председателя МОК Баха целый орден!

– сказал Жюль Бойкофф.

Национализм играет важнейшую роль: гимны, парады, поднятие флагов, другие обязательные обряды. Это все передается через ностальгию и коллективную память. Но большинству людей безразлично, как она проходит, сказал Эдвин Мозес дважды золотой медалист Игр.

История упадка

Историки этого спортивного события пишут, что игры застряли в конструкции XIX века, которая проплывает по миру XXI века. "Они развили систему, полностью отделенную от общества", – признал Хань Сяо, бывший член сборной США по настольному теннису. Так растут проблемы: дисбаланс во власти, злоупотребления и нарушения прав человека.

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Олимпиада сейчас запуталась в геополитических сетях, поэтому каждый цикл вызывает новые вопросы. Игры подаются как неполитические, но ведь это невозможно априори. Международный олимпийский комитет состоит из 102 членов, 11 из них – из королевских семей, большинство получило должности через деловые или бизнес связи.

Помимо ФИФА, МОК является наименее подотчетной спортивной организацией в мире, как ее можно реформировать?

– сказал NYT Жюль Бойкофф, профессор Тихоокеанского университета и автор книг об Олимпиаде.

Там самостоятельно избирают членов, исключая активных критиков, опыт коррупции – ужасный, независимые голоса не допускаются, с ними даже никто не разговаривает.

Также Игры серьезно отстают от развития современной молодежи, разнообразия мнений и культур. Контекст современного мира почти исключен. Чтобы хоть как-то это исправить, в Токио впервые добавлены соревнования по скейтбордингу, серфингу и спортивному альпинизму.

В то же время мало кто выступает за полную отмену Олимпиады, даже если она процветает лишь на короткие промежутки времени. Когда, собственно, ее проводят.

Глобально, Игры тоже не развиваются: в Южном полушарии были проведены лишь три розыгрыша – два в Австралии и один раз в Бразилии. До сих пор их не принимала Африка. Демократические силы все более скептически относятся к Играм, несмотря на ряд рисков и других факторов. Издевательства над спортсменами, включая сексуальное и ментальное, становятся все более известными.

Главными диссидентами являются сами спортсмены, которые все больше выступают против объективизации, нарушения их прав и глобальных вызовов. Соединенные Штаты теперь не наказывают их за нарушение Правила 50 МОК. Особенно это станет актуальным во время проведения Зимних Игр в 2022 году в Пекине.

Правило 50 Запрет для спортсменов демонстрировать политическую, религиозную или расовую пропаганду на Играх или на мирных протестах.

"Если кто-то будет протестовать против нарушений прав человека в КНР, МОК будет частью системы наказания", – признал двукратный призер Олимпиады в дисциплине лыжного кросса Ноа Хоффманн.

У атлетов нет места за столом, когда принимают наиболее важные решения. Будущее Олимпиады остается неопределенным в мире, что переживает большие проблемы – от пандемии до смертельных лесных пожаров.