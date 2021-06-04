Олимпиада в Японии: война и вирус

Впрочем, проведению первой Олимпиады, организатором которой была нация не с Запада, помешали боевые действия. Армия Японии в 1937 году вторглась в Китай, поэтому Токио отдал свою так тяжело завоеванную спортивную победу городу Хельсинки. А потом вообще началась Вторая Мировая война и всем стало не до спортивных достижений, пишет издание New Yorker.

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Открытие Олимпиады в Токио в 1964 году / Фото Japan Times

Настойчивость принесла плоды: в 1964 году Игры таки провели в Токио. И это было триумфальным возвращением Японии на мировую арену. Она больше не была "нацией четвертого мира"(со слов генерала Дугласа МакАртура сразу после капитуляции). В 2021 году судьба Олимпиады в Токио снова висит на волоске, теперь уже из-за коронавируса.

Проблема здесь не в самих играх или стоимости их проведения. Хотя кое-кто в стране и указывает на огромную сумму: 15,4 млрд долларов США, вдвое больше чем было заявлено, когда Япония выиграла номинацию в 2013. Скорее, Олимпиада – символ неумелого правительственного ответа на пандемию коронавируса.

И это несмотря на закупку 300 млн доз у мировых производителей вакцин – больше всех стран Азии. Но логистические и регуляторные препятствия и нехватка рабочей силы для осуществления массовой вакцинации все еще не дают японцам возможности свободно обниматься. Например, из 5 млн медиков привито менее трети.

Большая проблема с вакцинацией

А само население начали прививать вот только в апреле этого года, и то только возрастную группу 65+ лет. Сейчас 45 тысяч получили две дозы Pfizer (только 21 мая Япония утвердила также вакцины Moderna и AstraZeneca). Когда очередь дойдет до младших людей, пока неизвестно. Суга пообещал ускорить до 1 млн инъекций в год, но не предложил какого-то конкретного плана действий в этом направлении.



Эпидемия в Японии все еще активна, потому что темпы вакцинации – низкие / Фото The Japan Times

Из-за медленных темпов иммунизации, инфекции все еще бушуют в нескольких крупных городах страны. В первые 4 месяца 2021 года было больше смертей от COVID-19, чем годом ранее. Как признал главный по вакцинам в Японии, бывший глава МИД и Минобороны Таро Коно, "телефонные линии перегружены, но воздержитесь от подачи жалоб". Конечно, такой призыв никого не остановил.

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Об этом мало известно, но уровень смертности в Осаке сейчас выше, чем даже в Индии. Медицинский профсоюз заявил, что в сложившейся ситуации "проводить игры невозможно". Медики "отказываются отдавать приоритет спортсменам перед собственным населением", пишет NPR.

Мы не рассматриваем возможности предоставления больничных коек для людей, связанных с Олимпиадой, если наши граждане не смогут ими пользоваться",

– отрезал глава префектуры Чиба Тошихито Кумагай.

Это все заставило председателя правительства Есихидэ Сугу продлить до конца месяца чрезвычайное положение (которое должно было, вообще-то, завершиться 11 мая). Губернаторы постепенно отменяют лагеря для спортсменов или места в больницах для них, боясь распространения коронавируса. В такой ситуации уже находятся 9 из 47 японских префектур (а также Токио и Осака).

Кроме Чибы, отказались предоставлять ресурсы области Ибараки и Канагава – все три возле Токио и там должны проводиться соревнования. А в целом, из программы вышли 40 из 500 городов Японии.

Мы все равно проводим соревнования

Решение правительства было странным в этой ситуации: мы все равно, несмотря ни на что, проводим Олимпийские игры. И прогнозируемо, оно вызвало народное возмущение. Первоначально запланированные на лето 2020, они были перенесены на 2021 год.

В марте границы еще были закрыты для нерезидентов и туристов, поэтому зрителей на трибуны решили не пускать. Суга обещал "безопасную и надежную Олимпиаду", но практика была очень далека от этих слов. А заявления о вакцинах для спортсменов и их штабов подняли волну недовольства: потому что тысячи японских добровольцев до сих пор без прививок.

Но правительство Японии все еще планирует проводить Олимпиаду / Фото Fodors Travel Guide

В апреле, шесть чиновников на церемонии факела в Кагосиме заболели COVID-19 (держа таблички о социальном дистанцировании). Попытки привлечь медиков в качестве волонтеров тоже были подвергнуты строгой критике со стороны медицинского корпуса.

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Понятно, что большая часть народа просит если не отменить Олимпиаду, то снова перенести ее. Петиция в интернете с этим предложением набрала 375 тысяч подписей. Опросы говорят о 70-80% выступают именно за это. Впрочем, здесь есть проблема: забрать Олимпиаду в Токио может только Международный олимпийский комитет, а у них вера пока незыблема.

Это потому, что Игры – "эксклюзивная собственность МОК", сказал BBC эксперт по международному спортивному праву Александр Мигель Местре. И одним из условий, кроме беспорядка и войн, является такое: "МОК, по своему усмотрению, считает, что безопасности участников Игр что-то серьезно будет угрожать по любой причине".

Пандемия, конечно, под это подходит. Олимпийская Хартия также возлагает ответственность за безопасность и здоровье участников на МОК. Если же Япония выйдет из контракта односторонне, то все убытки и критику возьмет на себя местный оргкомитет. "Контракт был типичный. Токио знал, на что подписался. Он не знал, что произойдет пандемия", – пояснил Мигель Местре.

На кону, как выше было отмечено, миллиарды долларов на проведение и спонсорство, а также – огромные обязательства для всех вовлеченных сторон. Следовательно, единственный реальный механизм выхода – совместно с решением Комитета. В этом случае все расходы покроют страховые компании (отдельно МОК, местный комитет и вещатели).

Но на самом деле это не только о деньгах, но и о календаре. Следующая Олимпиада – Зимняя – уже в 2022 и должна пройти в Пекине. Географическом и геополитическом сопернике Японии. Несмотря на это, японцы готовы приложить максимум усилий для успешной Олимпиады.

Недовольство растет

Некоторые японские издания, такие как, например, "Такаридзимаса", достают старые фото детей с оружием во время Второй Мировой и дорисовывают на них коронавирус.

Нет вакцин, нет лекарств. Вы ожидаете, что мы будем биться бамбуковыми копьями? Если да, то нас убьет политика,

– так звучит подпись.

Олимпиада-1940 считается в Японии "потерянной" и это пока единственная упущенная попытка. До открытия осталось совсем мало времени и граница между реальностью и фантастикой стирается.

Фраза "просто прекрати это" (Chuushi da chuushi, буквально "отменить это отменить") из аниме "Акира" режиссера Кацухиро Отомо стала лозунгом тех, кто против проведения крупных спортивных соревнований. Ее они поднимают на баннеры во время маршей по столице. Постепенно, к ним присоединялись известные люди. Например, теннисистка Наоми Осака или директор фирмы Rakuten Хироси Микитани (назвавший игры "миссией самоубийц").



В то время как большая часть населения выступает резко против этого / Фото Insider

Пока неясно, будут ли игры вообще проходить. Или, как и в 1940 году, Япония в последнюю минуту отдаст право кому-то другому (игры потом все равно не проводили по понятным причинам). Но гнев граждан все растет: как и "Акири", они вынуждены бороться с мутирующим врагом на фоне Олимпиады, которая никому кроме политиков не нужна.

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В последнее время Японии тоже не везло. Цунами, авария на Фукусиме, экономическая стагнация. Олимпиада могла бы вдохновить нацию. "Игры могли бы снова стать символом возрождения", – объясняет профессор Джек Андерсон из Университета Мельбурна, Австралия в комментарии BBC.

Но даже он настроен не очень оптимистично: "Скорее всего, Игры в Токио отменят. Это, вероятно, станет самой большой выплатой страховых денег в своем роде, без сомнений". Раньше так делали только из-за Мировых воин: в 1916, 1940, 1944. Загорится ли 23 июля факел в Токио, остается непонятным до сих пор.