Сейчас Австралия планирует жить по схеме "открытие – обычные дела – вспышка – закрытие". И так пока не изобретут вакцину.

Что произошло в Австралии?

Не так давно количество новых случаев на "Зеленом континенте" не превышало единичных цифр, а Австралию в пример для подражания, называли успешным кейсом борьбы с ковидом. 24 канал разобрался с новостями о коронавирусе в Австралии.

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Впрочем, дальше ситуация стала намного хуже, а число больных возросло до нескольких сотен в день. Граница между двумя штатами, Виктория и Новый Южный Уэльс, была закрыта. Один из крупнейших городов страны – Мельбурн – оказался в жестком локдауне.

Кстати, последний раз границу между двумя штатами закрывали... 101 год назад во время борьбы с пандемией "испанского гриппа". И все равно погибли 15 тысяч австралийцев. Желающих получить разрешение на пересечение оказалось много: в июле онлайн-очередь составила 50 тысяч человек, которые часами его ждали.



Желтая и красная зона в штате Виктория и в Мельбурне, Австралия / Карта Squash Australia

"Если вы живете в Виктории, но работаете в Южной Австралии, вас пропустят. Но насколько это полезно? Мы здесь пытаемся не допустить распространения вируса в другие штаты", – утверждал в комментарии Vox профессор биостатистики Адриан Эстерман из университета Южной Австралии.

На момент написания этой статьи, случаев было 18 318, 221 человек умер. Но это умеренные цифры для такой огромной страны. Чили имеет соизмеримое население с Австралией, но и там 300 тысяч случаев; в Перу вообще 433 тысяч. Континент также агрессивно тестирует: из 25 млн граждан тестирование прошли 2,6 млн.

В большей части мира этот способ уже признан неэффективным, но причина банальная – на новый карантин нет ни политической воли, ни денег. Естественная изоляция Австралии может и позволяет диктовать подобную политику, но последствия точно будут тяжелыми.

Австралийское правительство закрыло страну еще в феврале-марте. Также помогло отсутствие сухопутных границ, но принятие круизного лайнера с зараженными людьми на борту "было ошибкой", сказали местные чиновники изданию Vox.

Внутри "Принцессы Руби" были сотни больных. Они покинули корабль и разъехались по стране, распространяя болезнь. Впрочем, Австралия начала медленно открываться в мае, чтобы восстановить экономику. Дальнейшие события показали, что это, возможно, было преждевременно.

Как ковид вернулся в Австралию Новые вспышки в общинах иммигрантов Мельбурна, сбои в работе карантинных отелей, где прибывающие были вынуждены провести две недели самоизоляции – все это повлияло на вторую мощную волну. Даже если 99% системы работает, одного недосмотра достаточно, чтобы запустить новый цикл инфекций.

Австралийцы не единственные в Азии и Океании, переживают новый всплеск: в Китае он снова был привязан к рынку, там фиксировали по 100 случаев в день, в Сингапуре – проблемы с общежитиями для мигрантов.

Эти причины были связаны между собой, поскольку жители отелей наведывались в бедные районы, где обычно не говорят на английском языке. Охранники одного из таких отелей использовали один сигаретный прикуриватель, который и стал источником распространения вируса. Там боятся власти, копов и тестирования, нет возможности устроить изоляцию даже после положительного теста. Другая проблема – бездомные и жизни в переполненных домах (в Мельбурне – кризис рынка жилья – 24).

Если они не пойдут работать и их нет на сайтах поиска работы, единственная их надежда – благотворительность, – подытожил для NYT Эдди Микаллеф, председатель Совета этнических коммун Виктории.

Правительство не выделяло на работу с такими местами время и деньги, не рассказывало о необходимости масок и социальной дистанции. Люди вынуждены искать работу, которая автоматически подвергает их риску инфицирования. Одним из примеров является место компактного проживания выходцев из Южного Судана – охваченного гражданской войной нового африканского государства.

Впрочем, дальше было еще хуже, потому что вирус снова ударил по всему штату Виктория.

Комендантский час и другие ограничения

Если человек пересек упомянутую выше границу, то его ждут большие штрафы. Жители 10-ти районов с наихудшей ситуацией были вынуждены сидеть дома за исключением критически важных поездок в начале августа. Ту операцию назвали "Кольцевая ограда".

А тут штат Виктория объявил "состояние катастрофы", которая добавила комендантский час с 20 часов вечера до 5 часов утра и 5 млн жителей Мельбурна снова оказались в локдауне. Такое решение приняли, когда ежедневно цифры показывали несколько сотен случаев и оно будет продолжаться как минимум до 13 сентября.

Можно будет выходить только на работу, чтобы предоставить уход или медицинское обслуживание. Жителям Мельбурна нельзя отходить дальше 5 км от их домов, если они хотят что-то приобрести в магазине. Спорт разрешен только в течение одного часа в сутки.

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Важно, что при применении к любому семейного насилия, можно будет покинуть место проживания, а также, чтобы прийти в суд или полицию. Когда люди выходят из дома, они должны носить маску, кроме спортивных занятий и детей до 12 лет (впрочем, и школьники и учителя должны носить маску по дороге в школу и из школы). Штраф за нарушение – 200 местных долларов (3950 грн – 24).

Интересный момент: нет запрета посещать любимых, или людей, с которыми вы "в интимных личных отношениях", даже если партнер живет за пределами Мельбурна или 5 км от жилья. Но кроме экстремальных обстоятельств, нельзя покидать город. Специальные бригады ходят от двери к двери, предлагая тест и председатель правительства Австралии Моррисон в обращении настойчиво призывал людей тестироваться "или мы все будем в локдауне".

С каждого дома может выходить только один человек, чтобы делать закупки, все студенты продолжают обучение на дому, если есть необходимость. С 23:59 среды в штате закрываются кафе, бары, рестораны, спортивные залы. Полиция получит дополнительные полномочия. С другой стороны продуктовые магазины, газетные киоски, мясники, банки, АЗС и почта будут работать и дальше.

Через шесть недель Австралия ожидает возвращения ситуации под контроль, но это время еще надо прожить. И вот с этим вопрос.

Выживет ли Австралия в строгом локдауне



Жесткий карантин может дорого обойтись большой стране / Фото Whichcar

Сейчас в штате Виктория уже 250 тысяч людей без работы, новые ограничения могут довести эту цифру до полумиллиона. Еще столько же работают из дома. Для жителей города постоянные ограничения уже "сливаются между собой в одно", а настроение на улицах "тяжелое". А вот протестов в Австралии не видно (неудивительно, что именно она в свое время служила "тюрьмой империи" – 24).

Экономические проблемы из-за карантина Многие предприятия не переживут новый строгий карантин, Многие предприятия не переживут новый строгий карантин, пишут австралийские СМИ. До этого был осторожный прогноз, что ВВП в сентябре покажет ростки постепенного восстановления. Но теперь большой сектор экономики вновь оказался под ощутимой угрозой, дефицит составил 185 млрд долларов США (и это еще оптимистичный прогноз).

Банки переживают, что малый и средний бизнес будет не в состоянии оплачивать счета или вообще закроется, оставляя финансовые учреждения без прибыли, их потери тоже могут составить миллиарды долларов.

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На этом фоне, австралийцы стали более тревожными, сообщали о потере контактов с другими людьми. Финансы домохозяйств ухудшились из-за пандемии ковида почти у трети респондентов, которая принимала участие в опросе.

Страдает и психическое здоровье австралийцев, причем это больше касается женщин и молодежи, чем пожилых людей. Женщины чаще чувствовали себя одинокими и чаще работали из дома (возможно, это связано). С другой стороны, уже в мае панические покупки улеглись, люди стали меньше потреблять.

COVID-19 на долгое время изменил Австралию, но правильный ли ее путь (и вместе с ней и Новой Зеландии – 24), покажет только время. Сейчас можно сказать, что на закрытии от туристов "Зеленый континент" потеряет очень много денег.