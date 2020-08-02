В австралийском штате Виктория власти вводят комендантский час из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции среди населения. Ограничение будет действовать не менее 6 недель.

Так, в одном из крупнейших городов Австралии, Мельбурне, комендантский час продлится с 20:00 вечера до 5:00 утра. Об этом информирует 9news.

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Какие запреты будут действовать в это время

Местным жителям в это время запрещено посещать метро и выходить на улицу без надобности.

Всех детей и студентов отправили на домашнее обучение.

Полиция будет останавливать людей на улицах города для проверки и следить за соблюдением карантинных требований.

Только один человек сможет ходить в магазин один раз в день. Что касается физических упражнений, отдых сейчас больше не разрешен. Вы сможете заниматься один час физическими упражнениями, не далее, чем в 5 километрах от вашего дома,

– заявил премьер австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс.

Премьер также обратился к людям с просьбой быть ответственными и не распространять вирус.

Обратите внимание! За нарушение карантина и распространение COVID-19 в Австралии предусмотрены строгие наказания. К примеру, 2 австралийкам грозит тюремный срок в 5 лет за посещение Мельбурна и подделку документов. Женщины посещали миллионник, закрытый на карантин, а потом, не соблюдая самоизоляцию, распространили инфекцию в своем городе.

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