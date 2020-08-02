В Австралии вводят комендантский час из-за COVID-19
В австралийском штате Виктория власти вводят комендантский час из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции среди населения. Ограничение будет действовать не менее 6 недель.
Так, в одном из крупнейших городов Австралии, Мельбурне, комендантский час продлится с 20:00 вечера до 5:00 утра. Об этом информирует 9news.
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Какие запреты будут действовать в это время
- Местным жителям в это время запрещено посещать метро и выходить на улицу без надобности.
- Всех детей и студентов отправили на домашнее обучение.
- Полиция будет останавливать людей на улицах города для проверки и следить за соблюдением карантинных требований.
Только один человек сможет ходить в магазин один раз в день. Что касается физических упражнений, отдых сейчас больше не разрешен. Вы сможете заниматься один час физическими упражнениями, не далее, чем в 5 километрах от вашего дома,
– заявил премьер австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс.
Премьер также обратился к людям с просьбой быть ответственными и не распространять вирус.
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Коронавирус и Австралия: что известно
- Когда весь мир принимал первый удар пандемии коронавируса, в Австралии было относительно спокойно.
- Стабильные показатели с больными COVID-19 позволили Австралии уже в апреле отменить значительную часть ограничений и открыть пляжи для отдыхающих.
- Впрочем, уже в начале июля коронавирус ударил по штату Виктория и его столице – одному из крупнейших городов Австралии – Мельбурне.
- Поэтому власть сначала закрыла границу между штатами Южный Уэльс и Виктория. Впоследствии сам Мельбурн закрыли на карантин.
- Сейчас в Австралии зафиксировано 17 895 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки 613 из них – новые. От осложнений, вызванных COVID-19 уже умерли 208 человек.