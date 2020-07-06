В Австралии – вспышка COVID-19: между штатами закрывают границу и ставят военный патруль
Австралия, которая едва ли не меньше всего пострадала от мировой пандемии коронавируса, бьет тревогу. Там в последние дни фиксируют вспышку COVID-19 в самых густонаселенных штатах страны. Говорится об Южном Уэльсе и Виктории.
Из-за этого власть прибегает к беспрецедентному шагу: закрывает границу между штатами. Последний раз такие события происходили 100 лет назад – во время пандемии "испанки". Об этом сообщает BBC.
Между тем Индия вышла на третье место по количеству больных COVID-19
Такие ограничения вводят из-за вспышки коронавируса в столице штата Виктория, одном из крупнейших городов Австралии – Мельбурне.
За сутки там зафиксировали 127 случаев COVID-19. И это – самый высокий показатель с начала пандемии. Интересно, что в целом по стране за сутки зафиксировали 137 случаев коронавируса.
Следовательно, границу должны закрыть в 23:59 во вторник, 7 июля, на неопределенный срок. Территорию будут патрулировать военные.
Проблемы из-за карантинных ограничений в Австралии
- Закрытие границ между такими штатами, как Виктория и Южный Уэльс – дело серьезное.
- Дело в том, что через границу штатов проходят 55 дорог, а также – парки и реки.
- Некоторые предприятия работают по обе стороны границы, и некоторые работники и школьники ежедневно ее пересекают.
То, что происходит в Виктории, не происходило еще нигде в Австралии. Это новый виток пандемии, и поэтому он требует новой реакции,
– объясняет довольно строгое решение премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.
В аэропорту Сиднея измеряют температуру мужчине, прибывшему из Мельбурна / Фото Getty images
Заметим, что Австралия едва не первой в мире заявила об ослаблении карантина еще в конце апреля. Тогда же вместе с решением об открытии пляжей – к океану хлынули серферы.
Какова ситуация с коронавирусом в Австралии
- Всего в Австралии с начала пандемии заразились коронавирусом 8 586 человек, из них умерли 106, а выздоровели – 7 420.
- Беспокойство властей вызывает резкий всплеск COVID-19 за минувшие сутки – +137 случаев, 2 летальных.