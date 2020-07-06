Австралия, которая едва ли не меньше всего пострадала от мировой пандемии коронавируса, бьет тревогу. Там в последние дни фиксируют вспышку COVID-19 в самых густонаселенных штатах страны. Говорится об Южном Уэльсе и Виктории.

Из-за этого власть прибегает к беспрецедентному шагу: закрывает границу между штатами. Последний раз такие события происходили 100 лет назад – во время пандемии "испанки". Об этом сообщает BBC.

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Такие ограничения вводят из-за вспышки коронавируса в столице штата Виктория, одном из крупнейших городов Австралии – Мельбурне.

За сутки там зафиксировали 127 случаев COVID-19. И это – самый высокий показатель с начала пандемии. Интересно, что в целом по стране за сутки зафиксировали 137 случаев коронавируса.

Следовательно, границу должны закрыть в 23:59 во вторник, 7 июля, на неопределенный срок. Территорию будут патрулировать военные.

Проблемы из-за карантинных ограничений в Австралии

Закрытие границ между такими штатами, как Виктория и Южный Уэльс – дело серьезное.

Дело в том, что через границу штатов проходят 55 дорог, а также – парки и реки.

Некоторые предприятия работают по обе стороны границы, и некоторые работники и школьники ежедневно ее пересекают.

То, что происходит в Виктории, не происходило еще нигде в Австралии. Это новый виток пандемии, и поэтому он требует новой реакции,

– объясняет довольно строгое решение премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.

В аэропорту Сиднея измеряют температуру мужчине, прибывшему из Мельбурна / Фото Getty images

Заметим, что Австралия едва не первой в мире заявила об ослаблении карантина еще в конце апреля. Тогда же вместе с решением об открытии пляжей – к океану хлынули серферы.

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