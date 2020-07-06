Австралія, яка чи не найменше постраждала від світової пандемії коронавірусу, б’є на сполох. Там останніми днями фіксують спалах COVID-19 у найбільш густонаселених штатах країни. Мовиться про Південний Вельс та Вікторію.

Через це влада вдається до безпрецедентного кроку: закриває кордон між штатами. Востаннє такі події відбувалися 100 років тому – під час пандемії "іспанки". Про це інформує BBC.

Тим часом Індія вийшла на третє місце за кількістю хворих на COVID-19

Такі обмеження вводять через спалах коронавірусу у столиці штату Вікторія, одному з найбільших міст Австралії – Мельбурні.

За добу там зафіксували 127 випадків COVID-19. І це – найвищий показник від початку пандемії. Цікаво, що загалом по країні за добу зафіксували 137 випадків коронавірусу.

Відтак, кордон мають закрити о 23:59 вівторка, 7 липня, на невизначений термін. Територію патрулюватимуть військові.

Проблеми через карантинні обмеження в Австралії

Закриття кордонів між такими штатами, як Вікторія і Південний Вельс – справа серйозна.

Річ у тім, що через кордон штатів проходять 55 доріг, а також – парки і ріки.

Деякі підприємства працюють по обидва боки кордону, і деякі працівники та школярі щодня його перетинають.

Те, що відбувається у Вікторії, не відбувалося ще ніде в Австралії. Це новий виток пандемії, і тому він вимагає нової реакції,

– пояснює доволі суворе рішення прем'єр Нового Південного Вельсу Гледіс Береджіклян.



В аеропорті Сіднея вимірюють температуру чоловіку, що прибув із Мельбурна / Фото Getty images

Зауважимо, що Австралія чи не однією з найперших у світі заявила про послаблення карантину ще наприкінці квітня. Тоді ж разом із рішенням про відкриття пляжів – до океану ринули серфери.

Яка ситуація з коронавірусом в Австралії