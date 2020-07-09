В одном из крупнейших городов Австралии ужесточают карантинные ограничения. Жители Мельбурна должны будут оставаться дома в течение шести недель. Власть приняла такое решение, поскольку более мягкие ограничительные меры не помогли в удержании распространения COVID-19.

Как пишет агентство AFP, жители города должны находиться все время в своих домах. Исключением является поход на работу или занятия физическими упражнениями. Также горожане могут выйти, чтобы получить медицинское обслуживание и приобрести необходимые вещи.

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Салоны красоты и кинотеатры снова прекращают работу, рестораны смогут продавать еду только на вынос. Кроме этого, большинство школ перейдут на дистанционную форму обучения.

Также закрывают границы штата Виктория, чтобы предотвратить рост случаев коронавирусной болезни. Полиция Мельбурна объявила, что по всему городу установят специальные контрольно-пропускные пункты для обеспечения соблюдения ограничительных мер.

Государственные служащие собираются ходить по домам, чтобы убеждать жителей пройти тестирование на COVID-19.

Несмотря на жесткие ограничения, жители города с пониманием отнеслись к таким ограничениям. По их словам, закрытие города необходимо, поскольку другие меры не были эффективными.

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