Вспышка COVID-19 в Австралии: Мельбурн полностью закрывают на карантин
В одном из крупнейших городов Австралии ужесточают карантинные ограничения. Жители Мельбурна должны будут оставаться дома в течение шести недель. Власть приняла такое решение, поскольку более мягкие ограничительные меры не помогли в удержании распространения COVID-19.
Как пишет агентство AFP, жители города должны находиться все время в своих домах. Исключением является поход на работу или занятия физическими упражнениями. Также горожане могут выйти, чтобы получить медицинское обслуживание и приобрести необходимые вещи.
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Салоны красоты и кинотеатры снова прекращают работу, рестораны смогут продавать еду только на вынос. Кроме этого, большинство школ перейдут на дистанционную форму обучения.
Также закрывают границы штата Виктория, чтобы предотвратить рост случаев коронавирусной болезни. Полиция Мельбурна объявила, что по всему городу установят специальные контрольно-пропускные пункты для обеспечения соблюдения ограничительных мер.
Государственные служащие собираются ходить по домам, чтобы убеждать жителей пройти тестирование на COVID-19.
Несмотря на жесткие ограничения, жители города с пониманием отнеслись к таким ограничениям. По их словам, закрытие города необходимо, поскольку другие меры не были эффективными.
Что известно о коронавирусе в Австралии
- В последние дни вспышку COVID-19 фиксируют в самых густонаселенных штатах страны. Из-за этого накануне власти закрыли границу между Южным Уэльсом и Викторией.
- За последние сутки в Мельбурне обнаружили 191 новый случай заражения коронавирусом
- Последний раз такие события происходили 100 лет назад – во время пандемии "испанки"
- Отметим, что Австралия чуть ли не одной из самых первых в мире заявила об ослаблении карантина еще в конце апреля.