В одному з найбільших міст Австралії посилюють карантинні обмеження. Жителі Мельбурна повинні будуть залишатися вдома протягом шести тижнів. Влада ухвалила таке рішення, оскільки більш м'які обмежувальні заходи не допомогли у стриманні поширення COVID-19.

Як пише агенція AFP, мешканці міста повинні перебувати весь час у своїх будинках. Винятком є похід на роботу чи заняття фізичними вправами. Також містяни можуть вийти, щоб отримати медичне обслуговування і придбати необхідні речі.

Читайте також В Австралії – спалах COVID-19: між штатами закривають кордон і ставлять військовий патруль

Салони краси та кінометри знову припиняють роботу, ресторани зможуть продавати їжу лише на виніс. Крім цього, більшість шкіл перейдуть на дистанційну форму навчання.

Також закривають кордони штату Вікторія, аби запобігти зростанню випадків коронавірусної хвороби. Поліція Мельбурна оголосила, що по всьому місту встановлять спеціальні контрольно-пропускні пункти для забезпечення дотримання обмежувальних заходів.

Державні службовці збираються ходити по домівках, аби переконувати жителів пройти тестування на COVID-19.

Попри жорсткі обмеження, мешканці міста з розумінням поставились до таких обмежень. За їхніми словами, закриття міста є необхідним, оскільки інші заходи не були ефективними.

Що відомо про коронавірус в Австралії