Трем жительницам австралийского города Брисбен грозит многолетний тюремный срок за распространение COVID-19 и вероятную подделку документов.

Женщины – в возрасте от 19 до 21 года – накануне съездили в изолированный город Мельбурн, который находится в настоящем эпицентре австралийской пандемии, штате Виктория, сообщает The Australian Financial Review.

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В течение последующих 8 дней уже в своем городе Брисбен женщины ходили на работу, обедали в ресторанах и посещали церковь, вместо того, чтобы соблюсти необходимые карантинные мероприятия.

Возвращаясь домой, австралийки предъявили ложные данные для того, чтобы избежать обязательного карантина. Однако план женщин потерпел неудачу – у них обнаружили коронавирус.





Австралийки, которым грозит тюремное заключение / Фото THE TODAY SHOW

Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы за нарушение эпидемиологических правил и подделку документов. Комиссар полиции штата Квинсленд Катарина Кэрролл заявила, что женщины, которые вернулись из Мельбурна, поставили под опасность все общество.

Справка. По состоянию на 31 июля в Австралии обнаружили 16 906 случаев COVID-19. От осложнений коронавируса умерли 197 человек. 9982 пациентам удалось выздороветь.

Отметим, что штат Виктория полностью изолировали из-за вспышки COVID-19. Именно на этот регион приходится менее 90% суточного прироста больных коронавирусом в Австралии.