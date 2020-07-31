Трьом мешканкам австралійського міста Брісбен загрожує багаторічний тюремний термін за розповсюдження COVID-19 та ймовірну підробку документів.

Жінки – віком від 19 до 21 року – напередодні з'їздили в ізольоване місто Мельбурн, яке перебуває в справжньому епіцентрі австралійської пандемії, штаті Вікторія, повідомляє The Australian Financial Review.

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Протягом наступних 8 днів вже у своєму місті Брісбен жінки ходили на роботу, обідали в ресторанах та відвідували церкву, замість того, щоб дотриматись необхідних карантинних заходів.

Повертаючись додому, австралійки пред'явили неправдиві дані для того, аби уникнути обов'язкового карантину. Однак план жінок зазнав невдачі – у них виявили коронавірус.





Австралійки, яким загрожує тюремне ув'язнення / Фото THE TODAY SHOW

Наразі їм загрожує до 5 років позбавлення волі за порушення епідеміологічних правил та підробку документів. Комісар поліції штату Квінсленд Катаріна Керролл заявила, що жінки, які повернулися з Мельбурна, поставили під небезпеку всю громаду.

Довідка. Станом на 31 липня в Австралії виявили 16 906 випадків COVID-19. Від ускладнень коронавірусу померли 197 людей. 9 982 пацієнтам вдалося одужати.

Зазначимо, що штат Вікторія повністю ізолювали через спалах COVID-19. Саме на цей регіон припадає щонайменше 90% добового приросту хворих на коронавірус в Австралії.