В австралійському штаті Вікторія влада вводить комендантську годину через стрімке поширення коронавірусної інфекції серед населення. Обмеження діятиме щонайменше 6 тижнів.

Так, в одному з найбільших міст Австралії, Мельбурні, комендантська година триватиме від 20:00 вечора до 5:00 ранку. Про це інформує 9news.

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Які заборони будуть діяти у цей час

Місцевим мешканцям у цей час заборонено відвідувати метро та виходити на вулицю без потреби.

Всіх дітей та студентів відправили на домашнє навчання.

Поліція буде зупиняти людей на вулицях міста для перевірки та стежити за дотриманням карантинних вимог.

Лише одна людина зможе ходити в магазин один раз на день. Що стосується фізичних вправ, відпочинок зараз більше не дозволений. Ви зможете займатися одну годину фізичними вправами, не далі, ніж за 5 кілометрів від вашого будинку,

– заявив прем’єр австралійського штату Вікторія Деніел Ендрюс.

Прем’єр також звернувся до людей з проханням бути відповідальними та не поширювати вірус.

Зверніть увагу! За порушення карантину та поширення COVID-19 в Австралії передбачені суворі покарання. Приміром, 2 австралійкам загрожує тюремний термін у 5 років за відвідування Мельбурна та підроблення документів. Жінки відвідували мільйонник, закритий на карантин, а потім, не дотримуючись самоізоляції, поширили інфекцію у своєму місті.

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