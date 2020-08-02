В Австралії вводять комендантську годину через COVID-19
В австралійському штаті Вікторія влада вводить комендантську годину через стрімке поширення коронавірусної інфекції серед населення. Обмеження діятиме щонайменше 6 тижнів.
Так, в одному з найбільших міст Австралії, Мельбурні, комендантська година триватиме від 20:00 вечора до 5:00 ранку. Про це інформує 9news.
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Які заборони будуть діяти у цей час
- Місцевим мешканцям у цей час заборонено відвідувати метро та виходити на вулицю без потреби.
- Всіх дітей та студентів відправили на домашнє навчання.
- Поліція буде зупиняти людей на вулицях міста для перевірки та стежити за дотриманням карантинних вимог.
Лише одна людина зможе ходити в магазин один раз на день. Що стосується фізичних вправ, відпочинок зараз більше не дозволений. Ви зможете займатися одну годину фізичними вправами, не далі, ніж за 5 кілометрів від вашого будинку,
– заявив прем’єр австралійського штату Вікторія Деніел Ендрюс.
Прем’єр також звернувся до людей з проханням бути відповідальними та не поширювати вірус.
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Коронавірус і Австралія: що відомо
- Коли весь світ приймав перший удар пандемії коронавірусу, в Австралії було відносно спокійно.
- Стабільні показники з хворими на COVID-19 дозволили Австралії вже у квітні скасувати значну частину обмежень та відкрити пляжі для відпочивальників.
- Втім, вже на початку липня коронавірус вдарив по штату Вікторія та його столиці – одному з найбільших міст Австралії – Мельбурні.
- Через це влада спершу закрила кордон між штатами Південний Вельс та Вікторія. Згодом сам Мельбурн закрили на карантин.
- Наразі в Австралії зафіксовані 17 895 випадків коронавірусної інфекції, за останню добу 613 з них – нові. Від ускладнень, спричинених COVID-19 вже померли 208 людей.