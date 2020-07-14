В Австралії триває спалах коронавірусу, відтак в уряді країни вирішили роз’яснити громадянам, як краще берегти себе. Так, міністр охорони здоров’я Австралії Грег Гант вирішив продемонстувати австралійцям, як правильно та легко одягнути захисну маску на обличчя. Втім, в якийсь момент щось пішло не так.

Словом, з легкістю натягнути маску на своє обличчя австралійському міністру не вдалося. Маска відразу "атакувала" чоловіка та налізла йому на очі. Відео вже шириться мережею, потішаючи користувачів з усього світу. Про "масковий інцидент" з австралійським главою МОЗ пише 9News.

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Гант потрапив у курйозну ситуацію, коли в австралійському штаті Вікторія закликав людей дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Я закликаю жителів Вікторії, якщо у вас немає можливості дотримуватися соціальної дистанції і ви перебуваєте в безпосередній близькості від інших людей, будь ласка, носіть маску,

– заявив Грег Гант.

Далі він на своєму прикладі вирішив показати, як слід надягати медичну маску, але вона повністю закрила Ханту очі і йому довелося повторити спробу.

Вдруге у міністра все вийшло, хоча теж не відразу. Він бурмотів собі щось під ніс, намагаючись вдало закріпити захисний засіб.

Спроби глави МОЗ Австралії натягти маску: відео

Яка ситуація з коронавірусом в Австралії: коротко