Эпическая борьба: глава Минздрава Австаралии Грег Гант оконфузился, надевая маску – видео
В Австралии продолжается вспышка коронавируса, следовательно, в правительстве страны решили разъяснить гражданам, как лучше беречь себя. Так, министр здравоохранения Австралии Грег Хант решил продемонстировать австралийцам, как правильно и легко надеть защитную маску на лицо. Впрочем, в какой-то момент что-то пошло не так.
Словом, з легкістю натягнути маску на своє обличчя австралійському міністру не вдалося. Маска відразу "атакувала" чоловіка та налізла йому на очі. Відео вже шириться мережею, потішаючи користувачів з усього світу. Про "масковий інцидент" з австралійським главою МОЗ пише 9News.
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Гант потрапив у курйозну ситуацію, коли в австралійському штаті Вікторія закликав людей дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.
Я закликаю жителів Вікторії, якщо у вас немає можливості дотримуватися соціальної дистанції і ви перебуваєте в безпосередній близькості від інших людей, будь ласка, носіть маску,
– заявив Грег Гант.
Далі він на своєму прикладі вирішив показати, як слід надягати медичну маску, але вона повністю закрила Ханту очі і йому довелося повторити спробу.
Вдруге у міністра все вийшло, хоча теж не відразу. Він бурмотів собі щось під ніс, намагаючись вдало закріпити захисний засіб.
Спроби глави МОЗ Австралії натягти маску: відео
Яка ситуація з коронавірусом в Австралії: коротко
- Австралія чи не однією з найперших у світі заявила про послаблення карантину ще наприкінці квітня. Тоді ж разом із рішенням про відкриття пляжів – до океану ринули серфери. Справді, кількість хворих у країні на той час дозволяла послабити обмеження.
- Втім, останніми днями спалах COVID-19 фіксують у найбільш густонаселених штатах країни. Через це раніше влада закрила кордон між Південним Вельсом та Вікторією.
- Після цього влада країни повністю закрила на карантин одне з найбільших міст – Мельбурн.
- Відтак, протягом шести тижнів жителі Мельбурна зможуть виходити з дому тільки для покупки продуктів і речей першої необхідності, щоб отримати допомогу або доглядати за іншими. Також можна буде вийти на вулицю для занять спортом або щоб дістатися на навчання і роботу.
- Востаннє такі події відбувалися 100 років тому – під час пандемії "іспанки".
- Станом на 14 липня в Австралії зафіксували 10 250 випадків коронавірусної інфекції, з них, на жаль, 108 смертельних. Понад 7 тисяч осіб вже одужали.
- За минулу добу до переліку додалися 270 нових випадків COVID-19 та 2 нові смерті від його ускладнень. Їх зафіксували саме у штаті Вікторія.