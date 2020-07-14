В Австралии продолжается вспышка коронавируса, следовательно, в правительстве страны решили разъяснить гражданам, как лучше беречь себя. Так, министр здравоохранения Австралии Грег Хант решил продемонстировать австралийцам, как правильно и легко надеть защитную маску на лицо. Впрочем, в какой-то момент что-то пошло не так.

Словом, з легкістю натягнути маску на своє обличчя австралійському міністру не вдалося. Маска відразу "атакувала" чоловіка та налізла йому на очі. Відео вже шириться мережею, потішаючи користувачів з усього світу. Про "масковий інцидент" з австралійським главою МОЗ пише 9News.

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Гант потрапив у курйозну ситуацію, коли в австралійському штаті Вікторія закликав людей дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Я закликаю жителів Вікторії, якщо у вас немає можливості дотримуватися соціальної дистанції і ви перебуваєте в безпосередній близькості від інших людей, будь ласка, носіть маску,

– заявив Грег Гант.

Далі він на своєму прикладі вирішив показати, як слід надягати медичну маску, але вона повністю закрила Ханту очі і йому довелося повторити спробу.

Вдруге у міністра все вийшло, хоча теж не відразу. Він бурмотів собі щось під ніс, намагаючись вдало закріпити захисний засіб.

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