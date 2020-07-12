Максим Степанов утром ежедневно дает брифинг по ситуации с коронавирусом и отвечает на вопросы медицинской сферы в Украине. Однако на этот раз традиционный ход брифинга разнообразила табличка, которая отвалилась с трубины, за которой вещал Степанов.

Табличка начала понемногу отпадать с самого начала брифинга, как за трибуну стал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Движение в направлении пола табличка начала, когда министру здравоохранения задали вопрос относительно реформы психиатрии в Украине, о которой часто пишет Ульяна Супрун. Он ответил, что не имеет времени читать все публикации "людей, которые считают себя экспертами в области реформирования медицины" в интернете.

Последствиями деятельности предыдущего руководства, Степанов назвал "существенное недофинансирование психиатрических больниц" в этом году. Все это время табличка все активнее сползала вниз, на что Степанов не реагировал.

Окончательно отлепилась от трибуны табличка на словах "антикризисные действия". Впрочем, на падение таблички Степанов не среагировал и без остановки продолжил свою мысль.

На брифинге Степанова отвалилась табличка – смотрите видео

В итоге человек из-за кадра осторожно ее поднял и забрал: его руки были едва заметны на стриме.

Трибуна с табличкой "Будем бдительными. Остановим болезнь. Сохраним жизнь" – традиционный атрибут брифинга Степанова, начиная с мая. До этого кафедра выступающего была либо пустой, либо имела побудительные надписи.



Кафедра перед майскими праздниками / Скриншот из видео



Пасхальный вариант кафедры / Скриншот из видео